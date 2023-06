La crítica anglesa atorga la millor puntuació a un escumós del Penedès

El prestigiós concurs mundial de vins Decanter Word Wine Awards (DWWA), ha anunciat els guanyadors de l’edició 2023. El Corral Cremat 2012 d’Albet i Noya ha estat el vi de la Denominació d’Origen Penedès amb la millor qualificació. El Clàssic Penedès ha obtingut la medalla. Amb 20 edicions celebrades, el Decanter és un dels concursos vinícoles més prestigiosos i amb més influència del món.Dels més de 18.200 vins presentats en aquesta edició del DWWA, només 50 han obtingut el màxim reconeixement: la medalla Best in Show. Entre ells ha estat escollit el Clàssic Penedès El Corral Cremat 2012 del celler Albet i Noya.El Corral Cremat és un paratge molt particular de les Muntanyes d’Ordal. Un amfiteatre natural de vinyes orientades al sud i amb menys hores de sol de l’habitual, una situació que provoca un contrast tèrmic molt marcat, una lenta maduració del raïm i una bona acidesa per poder fer grans escumosos de llarga criança. És un vi elaborat 100% amb xarel·lo d’aquest tarrer ubicat a gairebé 400 metres d’altitud i que defineix el caràcter mineral i intensament càrstic de les Muntanyes d’Ordal.L’escumós repeteix medalla, ja que també va obtenir el mateix reconeixement en l’edició 2022 del Decanter.En la seva 20a edició el Decanter DWWA és un dels certàmens vinícoles de més renom del panorama internacional. L’edició d’enguany hi han participat més de 18.200 vins de 57 països. Part de la seva reputació prové del rigorós procés d’avaluació: durant dues setmanes, el jurat format per 236 persones –entre elles 16 Master Sommeliers i 53 Master of Wine de 30 països– van tastar i debatre tots els vins presentats. Aquestes xifres demostren que és l’edició més important de totes les celebrades fins ara.