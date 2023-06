Aquests són els millors vins de la DO Tarragona

La DO Tarragona ha celebrat aquest vespre la cerimònia de lliurament dels premis de la 29a edició del seu Concurs de Vins, en una gala que ha tingut lloc al Teatret del Serrallo de Tarragona i que ha estat conduïda per la periodista i col·laboradora de Cupatges Ruth Troyano.



Els 22 vins guanyadors en les 11 categories que conformen el concurs han estat:



Vi Blanc 100% Macabeu

Primer Premi: Naïf de Vives Ambròs 2020, Cava Vives Ambròs

Segon Premi: Macabelius 2022, Agrícola Pallarades



Vi Blanc Aromàtic

Primer Premi: Muscat de Muller 2022, De Muller

Segon Premi: El Terrat 2022, Mas Vicenç



Vi Blanc Sec

Primer Premi: Camí de Sirga 2022, Celler Pedrola

Segon Premi: Ipsis Chardonnay 2022, Padró i Família



Vi Blanc de Criança

Primer Premi: Jujol de Vives Ambròs 2021, Cava Vives Ambròs

Segon Premi: Chardonnay de Muller 2022, De Muller



Vi Brisat

Primer Premi: Camí de Pell 2021, Vinyes del Tiet Pere

Segon Premi: El Senyor 2022 – Cartoixà Vermell, Agrícola Pallarades



Vi Rosat

Primer Premi: Crinel Rosat 2022, Padró i Família

Segon Premi: Pilanot Rosat 2021, Mas d’en Baiget



Vi Negre

Primer Premi: Crinel Negre 2022, Padró i Família

Segon Premi: Mims Negre 2022, Molí de Rué



Vi Negre Criança

Primer Premi: Arlequí 2019, Mas Vicenç

Segon Premi: Adrià de Biopaumerà 2017, Biopaumerà



Vi de Licor Dolç

Primer Premi: Sol i Serena, Molí de Rué

Segon Premi: Mistela de Vila-rodona, Celler Cooperatiu de Vila-rodona



Vi de Licor Sec

Primer Premi: Aureo Seco Solera 1954, De Muller

Segon Premi: Ranci de Vila-rodona, Celler Cooperatiu de Vila-rodona



Vi Escumós

Primer Premi: Mas de Valls Brut Nature, De Muller

Segon Premi: Blanch Subirat 2019 Brut Nature, Cellers Blanch



Fira del Vi de la DO Tarragona



Demà divendres 9, la DO Tarragona inaugura una nova edició de la seva Fira del Vi. Fins al diumenge 11, la plaça Corsini acollirà els vins dels 17 cellers de la DO que participen enguany de la mostra: Biopaumerà, Castell d’Or, Cava Reverté, Cava Vives Ambròs, Celler Magrinyà Calaf, Celler Mas Bella, Celler Mas del Botó, Celler Pallarades, Cellers Blanch, Cellers Unió, De Muller, Estol Verd Celler, Mas d’en Baiget, Molí de Rué, Vinícola de Nulles, Vinja Janine i Vins Suñer.



Els assistents a la fira podran, a més, maridar els vins de la DO Tarragona amb diverses propostes gastronòmiques, tant de restaurants de la ciutat de Tarragona, com d’algunes de les parades del Mercat Central, que també se sumen a la fira: Fruits Secs Cristòbal, Nipo Sushi, Carnisseria Meritxell, Formatges Magda i Albert Ribot. Pel que fa als restaurants, les degustacions gastronòmiques aniran a càrrec d’El Llagut i Quidel Café Vino.