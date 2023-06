El sommelier i escriptor de vins català, el tortosí Javier Campo, ha estat guardonat amb el Premi a Millor Llibre del Món 2023 a la categoria Food & Drink. Aquest certamen, considerat mundialment com els Oscars dels llibres de gastronomia, i que es celebra a diferents països des de 1995, aglutina cada any obres literàries relacionades amb el menjar i la beguda i entre les seves distincions es troben els millors llibres de gastronomia de la història recent.



Amb una dilatada carrera com a sommelier, Javier Campo va publicar aquest assaig a mitjans de l'any passat, sent el seu primer llibre però que ja ha tingut altres reconeixements, com el Premi a Millor Llibre de Gastronomia d'Espanya 2023 atorgat pel Grupo Gourmets i ser el guanyador representant als Gourmand Cookbook Awards i sent finalista als The Best of The World competint amb centenars d'obres i països, amb el resultat que anunciem com a Millor Llibre del Món.



L'Art del Maridatge és un llibre per a estudiants de sommelieria, però també per a qualsevol amant de la bona taula. Fugint dels tòpics, Campo aposta per altres begudes a més del vi i anima a experimentar amb l'assaig i error fins a aconseguir un resultat. El pròleg del llibre és de José Peñin i està editat per Círculo Rojo.