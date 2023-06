Arriba la dotzena edició de la fira Temps de Vi

Imatge d'una edició anterior de la fira. Foto: Temps de Vi Imatge d'una edició anterior de la fira. Foto: Temps de Vi

, que es va presentar ahir en la ja tradicional trobada a l’Espai Far de Vilanova, arriba enguany el cap de setmana del 9, 10 i 11 de juny a la. Una dotzena edició que arriba carregada d’activitats que van des dels tradicionals tastos en vaixell, segell distintiu de la fira, fins als sopars maridats, els concerts i moltes altres activitats lligades a la difusió de la cultura del vi, relacionant-la amb la gastronomia i la cultura local.De fet, una de les novetats d’aquesta edició és l’aposta ferma per l’oferta gastronòmica, amb la disposició d’un espai propi on es podran degustar les propostes elaborades perEl primer dels tastos d’aquesta edició serà el mateix divendres 9, un cop inaugurada la fira. Serà un tast vertical de, del, una ocasió única fer per un recorregut per diferents anyades d’aquest vi blanc elaborat amb. Serà a les 19:00h al Centre d’Art Contemporani La Sala.El dissabte 10 hi haurà dos tastos més, també al Centre d’Art Contemporani La Sala, i en horari de matí i de tarda. A les 12:00h serà el torn dels vins de la; i a la tarda, a les 19:00h, tast de vins del(DO Montsant).L’últim dels tastos en el marc de la fira serà diumenge 11, a les 12:00h a La Sala. Un tast molt especial on els assistents podran gaudir d’alguns dels vins que elaboren els cellers que formen part deuna ruta que permet als amants del vi descobrir l’antic traçat que unia les vinyes del Penedès amb les platges del Garraf, i que engloba 7 municipis i 13 cellers.A aquests tastos s’uneixen també els tastos en vaixell, que enguany organitzen des de cellers com ara, fins a la Denominació d’Origen Montsant, que se suma així per primer any a la fira.Un altre dels trets característics de Temps de Vi són els concerts a peu de fira, que enguany vénen carregats de propostes musicals ben diferents per omplir els dos escenaris situats a banda i banda de la Rambla.Els concerts arrenquen el mateix divendres de la fira, amb Set de Rumba a les 18:00h a l’escenari 2, situat al sud de la Rambla. A les 19:30h, a l’escenari 1, Dumingu; i a les 21:00h, de nou a l’escenari 2, Veneno en la Piel.Pel que fa al dissabte, les actuacions arrenquen ja al migdia, amb la sessió de Dj de la Torre (12:00h). Els concerts tornen als escenaris a partir de les 18:00h, amb Miss&Fu a l’escenari 1; Núria Garcia (19:30h) a l’escenari 2 i D-Covers a les 21:00h a l’escenari 1.Diumenge arrenca de nou amb una nova sessió de Dj, en aquest cas de Dj Nolla (12:00h), mentre que els concerts es reprenen novament a les 18:00h amb Swing Engine a l’escenari 2, per tancar a les 20:00h a l’escenari 1 amb l’actuació de Cool Cat Combo.Un any més, els actes que s’emmarquen en la fira Temps de Vi arrenquen els dies previs a la mostra, amb l’objectiu d’omplir de cultura del vi tota la primera quinzena de juny.Els primers d’aquests actes són ja aquest pròxim cap de setmana, divendres 2 i dissabte 3 (20:30h). Es tracta de tastos de vins maridats amb una proposta gastronòmica a càrrec del restaurat L’HAC, i que tenen lloc a un àtic secret situat a la Rambla Principal i amb vistes privilegiades al centre de Vilanova.La següent proposta la trobem ja a tocar de la fira: un tast maridatge al restaurant Gambarrada, on poder gaudir de la seva cuina de mar amb els vins del celler del Massís del Garraf Torre del Veguer. Serà el dijous dia 8.