El mercat del vi a l'Estat: Exportacions, venda per canals i impacte COVID-19

Espanya va augmentar les exportacions el 2021i un 10,9% en valor, fins alsi gairebé els 3.290 M€. Castella la Manxa, en volum (+309 milions de litres), i, en valor (), són les comunitats que més creixen.El 2021, només 3 de les 17 comunitats baixen el valor de les seves exportacions: Extremadura (-15%), La Rioja (-3%) i Cantàbria (-23,3%).Per províncies,és la que més factura en exportació (+19,5% respecte al 2020), malgrat ser la sisena proveïdora en volum (+11,2%).Aquests són els principals exportadors mundials de vi envasat (en valor, M€). Gairebé la meitat de les exportacions són deEl 2021,fins a gairebé nivells prepandèmia. El canal alimentació baixa i es manté la venda directa vs. 2020.Es recuperen les vendes a Espanya vs 2020, que van baixar un 17,8% en volum. El 2021 van créixer un 14% vs. el 2019 (any de la pandèmia).Un 77% dels cellers van experimentar un creixement del seu volum el 2021 vs. 2020. Un 19% declara que no va recuperar les vendes en aquest període 2021.Els cellers petits van patir més caigudes en pandèmia (per la seva menor penetració al canal d'Alimentació) però mostren una recuperació més gran en valor i en volum.(menys de 500 mil L): bars, restaurants i botiga pròpia van guanyar en pes el 2021 vs. 2020.(entre 0,5 i 10 milions de L): bars, restaurants, botiga pròpia i Hotels/Catering van guanyar en pes el 2021 vs. 2020.(més de 10 milions de L): bars, restaurants i Hotels/Catering tornen a ser molt importants. Hipermercat / Supermercat continua sent el canal més important, força més que el 2019.Al sector el preocupen les guerres comercials, les polítiques sanitàries i la baixa rendibilitat de la indústria del vi. Els cellers són poc optimistes amb les oportunitats i són menys optimistes que el 2020. Una excepció són les que poden fabricar nous formats d'envasos.