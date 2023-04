Trepat de Cara Nord, un tribut a la varietat autòctona de Conca

presenta una nova anyada de, un vi monovarietal elaborat amb la varietat insígnia de la Conca de Barberà. D’aquest manera, reivindica la llarga tradició vinícola de la Conca de Barberà i del seu gran esforç per recuperar aquesta varietat que avui és emblema de la comarca. Trepat 2021 destaca por ser un vi negre amb personalitat gràcies a la singularitat de l’entorn de les seves vinyes.Després de la fil·loxera, trepat, que destaca pel tamany del raïm i del seu creixement en baies gran i arrodonides, va ser empeltat majoritàriament a les poblacions de la Conca de Barberà i va desaparèixer d’altres comarques on abans hi existia. No obstant això, també s’hi pot trobar trepat a la zona del riu Corb-Baixa Segarra i la Conca de Tremp.De la gamma de vins del celler, Trepat és el vi amb producció més limitada i el que procura transmetre més fidelment la tradició històrica de la zona. S’elabora en dipòsit d’acer inoxidable per a mantenir la frescor i el caràcter fructuós de la varietat.Destaca per les aromes de fruita negra -nabius i mores- i per les espècies com el pebre negre típic de la varietat. També notes herbàcies i d'olives negres. En boca és molt fresc i amb bona acidesa.