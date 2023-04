​Albert Isasi, nou president de la Ruta del Vi de Lleida - DO Costers del Segre

Albert Isasi Martínez, director del Balneari Iberik Rocallaura, ha estat proclamat com a nou president de la Ruta del Vi de Lleida - DO Costers del Segre. Isasi relleva a Tomàs Cusiné que ha estat president de la Ruta del vi durant dotze anys, i compatibilitzant el seu càrrec amb el de president de la DO Costers del Segre. El nou president ha volgut agrair i felicitar la tasca realitzada per Cusiné, que continuarà formant part de la directiva de la Ruta del Vi com a president de la denominació lleidatana.



Albert Isasi, diplomat en Gestió Hotelera per la Universitat de Barcelona, dirigeix l'hotel balneari de Rocallaura des de la seva reobertura a càrrec del Grup Iberik l'any 2022. Amb anterioritat, Isasi ha desenvolupat la seva carrera en diferents empreses hoteleres i residencials del territori. Com per exemple, dirigint durant quatre anys el Balneari de Caldes de Boí a l'Alta Ribagorça. Així com ha estat lligat al món de la restauració i els vins; amb feines com la responsable de compres de CARVIRESA a l'Urgell.



El nou president de la Ruta del Vi incorpora al seu equip directiu a tots els membres de l'associació que s'han manifestat amb disponibilitat per compartir aquesta tasca durant el quatre anys vinents.