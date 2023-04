​Maridatge: Bacallà a la manresana amb un picapoll blanc

Ingredients

Llom de bacallà dessalat

Fulls d’espinacs frescos

Pinyons (o nous)

Panses

Prunes seques

Ceba

Alls

Farina

Oli d’oliva verge extra

Sal i pebre

Vi dolç de moscatell



El bacallà a la manresana és un d’aquells plats típics catalans que s'ha anat actualitzant per tot el territori amb petites variacions, però que és una recepta de l’, un cuiner de Manresa que ens va deixar delicioses elaboracions tan en salat com en dolç al seu receptariAquesta es una de les moltes versions que hi ha d’aquest plat. Hi ha que dir que el preu a fet variar alguns del ingredients canviant els pinyons per nous o per un altre fruit sec més a l’abast.Posarem les panses i les prunes en un bol amb el moscatell una estona perquè agafin gust i s'hidratin. Escaldarem les fulles d'espinacs un minut i tallarem la cocció amb aigua amb gel, ho colarem i reservem per més tard.Agafem una paella i fiquem la ceba tallada amb oli i una mica de sal. Estarem fent aquest sofregit uns 15 minuts fins que la ceba agafi aquest color daurat tan bonic i ficarem els alls laminats. Això el saltegem un parell de minuts. Ho reservem per fer servir la mateixa paella a la qual posarem força oli.Ara passarem els lloms de bacallà per farina i els fregirem amb oli molt calent amb la pell cap amunt i quan estigui daurat li donem la volta. Si ja tenim els dos costats ben fets, els traiem de la paella i els posem a sobre d'un paper absorbent.Ara traiem l'oli de la paella i amb el que queda adherit cuinarem els espinacs reservats, els pinyons i les panses i prunes i, la ceba amb els alls d'abans. Tot ben sofregit per integrar els gustos fins i que tot estigui ben caramel·litzat amb aquesta miqueta del vi dolç que hi havia a les panses i les prunes.Ara posarem els espinacs al plat i a sobre, el bacallà. Hi ha versions que afegien en aquest moment un allioli de codony. Això va a gustos. Per acabaer el plat, uns cristalls de sal per sobre i una fulleta de julivert per fer bonic i a la panxa.Parlar de la gastronomia manresana i no nomenar la seva varietat blanca per fer vi és quasi pecat. Per això maridarem aquest plat amb un picapoll blanc de Pla de Bages.En aquest cas he triat el. Un dels vins blancs més encisadors que tenim al país. Un treball de lies durant 10 mesos li aporten una extrema complexitat i elegància. Aquesta cremositat, aquest volum, aquesta golosia encaixaran amb afinitat amb la base del plat i en contrast amb el punt salí del bacallà.