L'INCAVI i Canàries formaran part del projecte europeu de recuperació de la malvasia

La directora general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Alba Balcells, acompanyada pel cap de servei de viticultura i enologia de l’INCAVI, Xoan Elorduy, ha visitat Canàries per tractar les possibles col·laboracions en matèria de foment del patrimoni de varietats de vinyes recuperades amb la Conselleria d'Agricultura del Govern de Canàries, l'Institut Canari de Qualitat Agroalimentària (ICCA), el Cabildo de La Palma i el Consell Regulador de la DO La Palma, amb l’objectiu de potenciar varietats autòctones i tradicionals.



En concret, un dels punts principals de la missió posa el focus en la malvasia, una varietat molt mediterrània però amb una forta connexió amb les Illes Canàries, amb qui s’ha acordat anar de la mà en la segona fase del projecte europeu El mite de la Malvasia.



La consellera d’Agricultura del Govern de Canàries, Alicia Vanoostende, amb Alba Balcells “La recuperació de la Malvasia és un projecte per recuperar també una part de la història del Mediterrani, de les rutes culturals i de la relació entre pobles i països, de diferents perfils agermanats per la cultura del vi. És una oportunitat per enfortir una varietat patrimonial de Catalunya”, detalla la directora Alba Balcells.



D’altra banda, la visita també ha servit per tractar sobre la sostenibilitat i la rendibilitat de les vinyes que es troben en situacions geogràfiques complicades dins del marc del CERVIM (Centre d’Investigació, Estudis, Protecció, Coordinació i Valorització de la Viticultura de Muntanya) del qual l’INCAVI n’és membre actiu.



Per últim, un altre objectiu de la missió ha estat compartir el coneixement en la prospecció de varietats ancestrals perdudes. En el marc del Pla Estratègic #HoritzóINCAVI2025 La missió s’emmarca en el pla de treball de l’INCAVI per la identificació i preservació i l’oferiment al sector de forma més activa de varietats de vinya autòctones del país com a recurs per a diferenciar competitivament i contribuir a valoritzar les produccions de vins catalans. Un dels projectes estratègics que formen part del Pla Estratègic, #HoritzóINCAVI2025 i que ja s’està desplegant.