La primavera de la DO Catalunya

Laha començat laamb diverses activitats i col·laboracions exitoses. Ha començat un període de tres mesos en els quals ha tingut i tindrà presència en grans indrets del sector, per promocionar els vins dels seus cellers. Fins i tot, expandirà el seu horitzó i visitarà Alemanya i el Japó.En primer lloc, tot just després de l’equinocci primaveral, la DO Catalunya ha fet un sorteig, a través del seu compte d’Instagram (@DOCatalunya), d’una doble entrada per a l’estrena de l’obra La Isla del Aire, escrita per Alejandro Palomas, dirigida per Mario Gas i protagonitzada per Núria Espert, al. Ha estat una nova acció dins de la relació que la Denominació d’Origen va iniciar l’any 2021 amb el, l’empresa líder en la creació, en la producció i en la distribució d’arts escèniques del país.Després s’ha donat un punt d’inflexió: el 23 de març, la DO Catalunya ha presentat, al Restaurant Nuna de Barcelona,. És una categoria que reforça el compromís mediambiental de la DO, i a la qual els cellers ja es poden adherir. Una iniciativa pionera, que fixa com a objectius la preservació del territori vitivinícola català, el desenvolupament sostenible i les màximes garanties per als consumidors i les consumidores. Els cellers podran incorporar la marca Barcelona Sustainable Catalunya a les seves etiquetes si assumeixen un doble compromís per a l’any 2030.Un cop acabada aquesta, la DO Catalunya ha format part de la presentació de laen la discoteca Sutton: la gran setmana de la restauració de la capital catalana, amb descomptes i oportunitats per als consumidors, en la qual la Denominació d’Origen ha col·laborat amb fermesa.Els vins de la DO Catalunya han sigut els vins oficials de la Barcelona Foodie Black Week. Han protagonitzat els seus menús gastronòmics. A més, les persones que han gaudit dels menús DO Catalunya han obtingut l’obsequi d’una segona referència de vi per poder seguir descobrint els productes emparats sota aquest segell que garanteix la proximitat i la qualitat.La DO Catalunya ha tancat el mes de març amb quatre col·laboracions. Per una banda, ha reforçat la seva aposta per la cultura i ha enfortit el seu vincle amb ela través d’una nova acció: el primer sorteig: unentre els espectadors de lesPer participar-hi, els i les assistents a les obres de teatre han hagut i hauran d’omplir unes butlletes que reben quan demanen una copa de vi DO Catalunya als bars dels establiments, i introduir-les a les bústies situades en la mateixa barra.D’altra banda, la DO Catalunya ha col·laborat a l’edició d’enguany del, el Saló del Turisme de Barcelona, feta al Recinte de Montjuïc de la, fent-hi tastos de vins dels seus cellers en l’espai B-Delicious, entre el 24 i el 26 de març. El B-Travel és l’esdeveniment firal més gran d'Espanya, i està destinat a les principals agències de viatges, els hotels, els operadors de creuers, les companyies de transport i les empreses de serveis turístics.La DO Catalunya també ha col·laborat en, un sopar organitzat per l’, celebrat al Saló Nàutic de Salou, i que ha abarcat el concurs del Millor Sommelier de Catalunya 2023. Hi ha enviat diverses ampolles dels seus cellers, perquè els convidats, els participants i autoritats com la consellera d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, les puguin degustar.Finalment, la DO Catalunya ha estat a la, organitzada per l’Institut Català de les Empreses Catalanes (), a la qual ha aportat vins seus per a la mostra de vi que s’hi ha fet.La DO Catalunya encara el mes d’abril amb activitats i col·laboracions molt reconeixibles i, alhora, amb altres trencadores. En primer terme, entre el 6 i el 9 d’abril, la Denominació d’Origen estarà al, aportant-hi vins dels seus cellers perquè els assistents a aquest esdeveniment esportiu del municipi homònim gaudeixin encara més la seva experiència.El Cambrils DanceSport és una de les millors competicions de ball del sud d'Europa, i acull diverses disciplines del ball esportiu. Grans ballarins, jutges, entrenadors, botigues i organitzadors convergiran per portar la competició al més alt nivell.De Cambrils, al Japó. Del 12 al 14 d’abril, la DO Catalunya torna a expandir el seu horitzó: participarà a, celebrada en el país nipó. Serà una ocasió espectacular per promocionar els vins dels seus cellers, i per posicionar-los com a una referència a escala mundial. Entre altres coses, hi farà tastos perquè els assistents puguin degustar i gaudir aquests vins.La Wine & Gourmet Japan és una fira internacional anual, especialitzada en la conferència de vins o d’aliments de gran qualitat. Se celebrarà a la capital japonesa de. Unirà al voltant de mil expositors i 80.000 professionals del sector.D’altra banda, la DO Catalunya mantindrà la seva aposta per la cultura a través de. Proporcionarà ampolles de vins dels seus cellers en l’esperada inauguració de l’exposició El Somni de la Llebre. El Cinema de Luis Buñuel i Gabriel Figueroa, el 27 d’abril.Aquell mateix dia, i fins al 30 d’abril, la DO Catalunya prolongarà la seva col·laboració amb l’ICEC: anirà alde la. Una fira de jazz en la qual participarà una delegació catalana liderada per l’ICEC, hi haurà un estand de Catalan Arts i s’hi celebraran accions de networking, com ara un còctel amb càtering i vi català.Finalment, la DO Catalunya culminarà el mes amb més accions amb el: per una banda, un nou sorteig d’una doble entrada, per a l’estrena de l’obra Adictos, feta per Daniel Dicenta Herrera i Juanma Gómez, i dirigida per Magüi Mira Gas, al. Per l’altra, es farà el segon sorteig #ElViÉsCultura, d’un lot de vins.El vincle amb elcontinuarà molt actiu en el mes de maig. S’hi faran dos sortejos de dobles entrades per obres de teatre. El 8 de maig se sortejarà, a través de @DOCatalunya, una doble entrada per a l’estrena de l’obra La Discreta Enamorada, escrita per Lope de Vega, dirigida per Lluís Homar i protagonitzada pel mateix Homar i Montse García, alDesprés, el 22 de maig, se sortejarà, a través del mateix canal, una doble entrada per a l’estrena de l’obra L’Illa Deserta, escrita i dirigida per Marc Artigau, i protagonitzada per Miki Esparbé i María Rodríguez, a. I, el darrer dia del mes, hi haurà una nova edició del sorteig #ElViÉsCultura, amb un lot de vins que anirà a parar a les mans d’un espectador o espectadora d’obres de les sales del Grup Focus.El mes de maig serà molt especial perquè, a més, albergarà la setena edició del. Organitzat per la Conferència Espanyola de Consells Reguladors Vitivinícoles (), es farà el 13 de maig. Com moltes altres Denominacions d’Origen del territori espanyol, la DO Catalunya s’hi sumarà. L’objectiu d’aquest esdeveniment és reivindicar el vi amb Denominació d’Origen i apropar-lo al públic en general.La DO Catalunya tancarà la primavera col·laborant en l’edició d’enguany de la, celebrada a. La Denominació d’Origen tindrà el seu propi estand, tot fent mostres de vins dels seus cellers.Temps de Vi és una associació amb tres eixos principals: promoure els vins elaborats a Catalunya, estendre la cultura del vi, juntament amb el patrimoni de Vilanova i la Geltrú, i augmentar la presència de vins de la terra a la carta dels restaurants.