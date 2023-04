Aquest és el projecte guanyador del campionat de bars sostenibles

Giacomo Giannotti, director i copropietari de Paradiso Cocktail Bar, s’ha proclamat guanyador de la primera edició del Torres Brandy Zero Challenge, la competició global de projectes de bars sostenibles que ha celebrat la Gran Final a Barcelona el dijous, 30 de març. El bartender de l’aclamat local barceloní, que ha participat en representació d’Espanya, ha obtingut la millor puntuació del jurat pel seu projecte Paradiso Zero Waste Lab i la seva proposta d’eco-còctel, anteposant-se als altres participants procedents de Mèxic –que ha quedat a només dos punts del guanyador–, Itàlia, Canadà, Regne Unit, Finlàndia i Lituània, que havien estat els guanyadors de les finals dels seus respectius països.



Per a Giannotti, “la sostenibilitat vol dir intentar desaprofitar el menys possible i transformar els residus en materials que es puguin fer servir a la barra; aquest projecte és el resultat de la investigació de mètodes i tècniques per millorar i optimitzar l’ús dels ingredients en totes les parts”. En el seu Zero Waste Lab, que ha posat en marxa recentment, es gestionen els residus que genera el bar (gairebé tot el plàstic i residus orgànics com fulles, branques de menta, closques, etc...) per transformar-los en objectes com sotagots, gerres, palletes i tot tipus d’elements que poden ser utilitzats en el dia a dia del mateix establiment. El premi, dotat de 30.000 euros, servirà per continuar desenvolupant aquest espai i arribar a convertir-se en una cocteleria sense residus.



La Gran Final del Torres Brandy Zero Challenge s’ha dut a terme al llarg de tot el dia a The Sea Garden, a Barcelona, amb l’assistència de més d’un centenar de persones. Els finalistes han presentat els seus projectes de bars sostenibles al matí, han competit en la creació d’un eco-còctel a la tarda i ho han celebrat durant la nit, després de conèixer la decisió del jurat.



El jurat dels projectes de bars sostenibles estava format per Lucas Groglio, Beverage and Sustainability Consultant, fundador i director de “Coctelería Consciente”; María García de la Fuente, presidenta de l’Associació de Periodistes d’Informació Ambiental (APIA), i Christian Visalli, Juan Torres Master Distillers Global Spirits Director. Las dots creatives dels finalistes amb l’elaboració de l’eco-còctel han estat valorades per David Córdoba, Spirit Innovator & Rum Entrepreneur; Julie Reiner, propietària dels mítics Milady’s, Clover Club i Leyenda, i jurat a Netflix Drink Masters, i Javier Reynoso, Torres Brandy Global Brand Ambassador.



Torres Brandy Zero Challenge és una iniciativa de Torres Brandy, la marca de brandis del Penedès des del 1928, amb l’ objectiu de promoure un canvi de mentalitat en la mixologia que anteposi el compromís ambiental. És la primera competició global de projectes de bars sostenibles que ja ha anunciat una segona edició el 2024.