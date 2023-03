19 sommeliers participaran al concurs Millor Sommelier de Catalunya 2023

Els 19 concursants són:

Joaquim Valls, Jordi Martínez, Susana Mortera, Christian Betoret, Alfonso Villarejo, Carla Camps, Paula Cuenda, Melchor Montero, Marc Niubó, Toni Trullols, Núria Vilanova, Toni Albiol, Marta Farré, Ekaterina Kudryashova, Laia Vico Gómez, Cyril Vermeulen, Marta Cortizas, Anna Casabona i Albert Señor.

Dinou professionals procedents d'arreu de Catalunya, participaran en les proves que dilluns vinent -dia 27 de març- es portaran a terme a les instal·lacions de laper tal d'escollir elUna activitat organitzada per l'. Unes proves que tindran dos apartats diferents: una al matí, amb un examen teòric, una prova de tast escrita de 2 vins, 1 d'ells en un idioma estranger i, finalment, una prova sorpresa. Un jurat tècnic, presidit per, sommelier del Mas Marroch (Celler de Can Roca), supervisarà les diferents proves en aquesta primera fase.Els tres concursants que hagin aconseguit una millor puntuació en aquest primer torn, passaran a la prova final que se celebrarà a la tarda. En aquest cas, els tres finalistes hauran de realitzar una prova sorpresa, una prova de servei, un tast i identificació de productes, la detecció de continguts erronis en una carta de vins, la presa d'una comanda i el suggeriment de maridatges i, finalment, una prova de decantació i estil.En aquest cas, al jurat s'hi afegiran diferents sommeliers de les comarques tarragonines.El veredicte que donarà a conèixer el Millor Sommelier de Catalunya 2023, es llegirà durant el sopar de celebració de La Nit del Sommelier que es farà. Aquesta activitat s'iniciarà a les 18.30 h al mateix Club Nàutic de Salou on els assistents al sopar podran participar en un showroom en el que es podran tastar vins de les diferents DO's catalanes amb presència en l'àmbit de les comarques de Tarragona: DOQ Priorat, DO Montsant, DO Terra Alta, DO Conca de Barberà, DO Catalunya, DO Tarragona, DO Penedès i DO Cava.Posteriorment, quatre Estrelles Michelin (Arnau Bosch, de Can Bosch de Cambrils, Jeroni Castell, de Les Moles d'Ulldecona, Josep Moreno, del Restaurant Deliranto de Salou i Rafel Múria, del Restaurant Quatre Molins de Cornudella del Montsant) proposaran diferents plats amb productes de cada zona.Seguidament, es farà la proclamació del Millor Sommelier de Catalunya 2023, així com de diferents guardons atorgats per les votacions dels associats de l'ACS: