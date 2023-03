Catalanwines.com és la nova web de divulgació dels vins catalans

acaba la de presentar la webper a la divulgació del vi català.La web vol ser la porta d’entrada al consumidor final tant a nivell nacional com internacional. En aquesta primera fase, la web potencia la vitivinicultura catalana i la seva vinculació amb el territori i la seva gent. El projecte, disponible en català, castellà i anglès, ha estat treballat amb el conjunt de sector: les denominacions d’origen catalanes, el clúster, entre d’altres.L’apartat d’història presenta una síntesis de l’evolució de la vinya i el vi al que avui és Catalunya amb 12 fites cronològiques que comencen al jaciment de Font de la Canya, on s’han trobat les llavors carbonitzades que permeten datar amb més de 2.700 anys de conreu de vinya al país, i finalitza en l’actualitat, moment que a Catalunya es produeixen els millors vins de la història.La secció de lesposa l’accent en el vincle de la producció del vins de qualitat amb el seu territori a través de les 12 DO que conformen l’actual sistema. Dins d’aquest apartat s’hi troba tota la informació relacionada amb els, és a dir, aquells vins que han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya per la seva expressivitat del propi terrer de la vinya. En aquesta primera fase, en l’apartat dels cellers, és posa en valor el patrimoni que representen els cellers del país i la feina del viticultors, generació rere generació.En col·laboració amb l’, aquesta primera fase de catalanwines.com, mostra lesexistents actualment a Catalunya com a porta d’entrada a l’aproximació del visitants a les vinyes i els cellers. Aquesta informació que ara es mostra serà ampliada pròximament amb més informació de la resta d’opcions enoturístiques existents.La web també compta amb un espai dedicat a l’actualitat i presenta una agenda pública que aglutinarà el conjunt d’activitats que tenen per objectiu promoure la cultura del vi català a Catalunya i a l’exterior., directora general de l’INCAVI destaca: “Amb la creació de la web catalanwines.com donem compliment al nostre Pla Estratègic, #HortizóINCAVI2025 i dotem al sector d’una nova eina estratègica per poder-nos explicar arreu del món amb un relat conjunt de país i amb la possibilitat de fer-la créixer i de millorar-la amb l’aportació de tothom.”Per la seva part, el director gerent de PRODECA,, ha destacat el paper estratègic del sector del vi, molt arrelat al territori i resilient internacionalment. “El sector del vi és el paradigma del camí que està entomant el conjunt de l’agroalimentari català, que ha passat del volum al valor, també a nivell internacional”.