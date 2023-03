Què és la fermentació del vi?

La fermentació del vi és el procés mitjançant el qual els sucres presents al most de raïm es converteixen en alcohol i diòxid de carboni per l'acció dels llevats. El llevat és un tipus de fong unicel·lular que es troba naturalment al raïm ia l'ambient.



Per iniciar la fermentació, se selecciona un cep de llevat específic i s'afegeix al most. Els llevats comencen a consumir els sucres presents al most, la qual cosa genera dos productes principals: alcohol i diòxid de carboni.



Durant la fermentació, és important controlar la temperatura i la concentració de sucre al most, ja que aquests factors poden afectar el desenvolupament dels llevats i el resultat final del vi.



El procés de fermentació pot durar des de pocs dies fins a diverses setmanes, depenent del tipus de vi i de les condicions de fermentació. Quan la fermentació ha finalitzat i s'ha assolit el nivell desitjat d'alcohol, es retira el vi nou del dipòsit i se sotmet a processos addicionals de clarificació, filtració i envelliment.



És important esmentar que la qualitat del vi depèn en gran mesura de la qualitat del raïm utilitzat, així com del control de la fermentació i els processos posteriors. Un enòleg experimentat i ben entrenat és clau per assegurar que el vi tingui un sabor, aroma i cos excepcionals.