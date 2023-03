Bruno Colomer, Raventós Codorníu:«M’espanta poder comprar un cava a 3 euros»

Bruno Colomer explicant la gamma de caves de Codorníu.

El grupha tancat el seu darrer exercici (juny 2022) augmentant un 20% les vendes, amb una facturació aproximada de 215 milions d'euros. La xifra, la millor dels últims cinc anys, es reparteix gairebé a parts iguals entre el negoci del vi tranquil i el del Cava. A tancament 2022-2023 la previsió és créixer un 10% més, posant focus en l'àrea més prèmium que anomenen Vins de Llegat, on hi ha els productes de més valor.Quedem amb l'enòleg de Codorníu, Bruno Colomer, per conversar mentre tastem alguns caves de la gamma superior Ars Collecta.Bé, però seré crític. El Consell Regulador està treballant molt bé per aportar als caves més qualitat, cosa que ens complica molt la vida, però que és molt bo. Segmentació, zonificació, elaboradors integrals... Cada vegada hi ha menys excuses perquè els que han marxat del consell regulador continuïn estant fora.Tant de bo, perquè el seu espai el tenen. Si ells volen fer ecològic, collir a mà, etc. Ja ho poden fer amb Cava perquè tenim la categoria de Guarda Superior. Estem confonent massa al consumidor amb tanta denominació diferent per anomenar la segona fermentació en ampolla. Ho respecto molt, però crec que cada vegada tenen menys excuses.Sí, m’espanta poder comprar un cava a tres euros. Està clar que a dia d’avui no tots els champagnes valen 90 euros i pots trobar-ne de bons per 20, però el tema del cava és massa. Malauradament, no pots determinar un preu mínim de sortida, no està permès. El Consell Regulador, encara que lentament, està fent bé les coses.Sí. És sinònim de qualitat i endreça les coses.Ser gran et permet una força que suposo que els més petits no tenen. Tenim dificultats, però no tenim problemes. Hem pujat un màxim d'un 5%, ho hem absorbit nosaltres bàsicament.Sergio Fuster -conseller delegat de la companyia- ha fet un canvi cultural en aquest sentit. S'ha redefinit els valors de la companyia i dels treballadors. El propòsit és prosperar econòmicament, però no és l'únic objectiu. L'altre és donar valor a la terra, des de les 3 vessants de la sostenibilitat; "people, planet and profit", és a dir, benestar social, cuida del Medi Ambient i creixement econòmic. No podem créixer sense complir el nostre pla de sostenibilitat. I no només has de cuidar la teva gent sinó que has de cuidar la comunitat. Hem de regenerar, i això pren tot el sentit quan parlem de la terra. Però regenerar el valor en tot i en tots els processos.Sí, això en l'àmbit de la innovació. Tenim el 50% de les ampolles ja amb aquest vidre del proveïdor Verallia. Però no només això. A Raimat, per exemple, ens considerem origen de la sostenibilitat en l'àmbit de la viticultura. I a Codorníu tot el que sortirà aquest any a la venda ja serà ecològic. Semblen canvis petits, però són molt grans i molt importants. I tot el grup va cap aquí. La vinya de Legaris ja és ecològica, Bodega Séptima a Argentina ja té el segell de celler 100% sostenible, etc.