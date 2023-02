Última setmana per inscriure’s a la 2a edició de la Wine Innovation Week

Queden pocs dies per poder inscriure’s a la, l’esdeveniment organitzat perque reunirà les darreres innovacions en viticultura, enologia, màrqueting i comunicació del sector vitivinícola català. La segona edició d’aquesta setmana demostrativa estarà centrada en la sostenibilitat i la comunicació i comptarà amb la participació de nombroses empreses de la cadena de valor del sector.Les jornades presencials es faran en tres punts diferents del territori: Barcelona (3 de març), Priorat (6 de març) i Penedès (7 de març). Cada jornada tindrà un enfocament específic: comunicació, viticultura i enologia respectivament. Els assistents podran conèixer les experiències i projectes innovadors que s’estan duent a terme al món del vi des d’una perspectiva pràctica i aplicada.La primera jornada dedicada a la comunicació es farà a la Sala Valkiria de Barcelona i tindrà com a objectiu mostrar com el sector vitivinícola pot millorar la seva visibilitat i reputació mitjançant estratègies digitals efectives relacionades amb la sostenibilitat. La jornada l’obrirà Joan Martí, director d’Estratègia Empresarial d’ACCIÓ que explicarà com “el valor compartit hauria d’estar al centre de l’estratègia empresarial”. Seguidament, Xavier Moraño, professor associat a la UAB i cofundador de ClicKoala explicara “com connectar la sostenibilitat amb els consumidors en el sector vitivinícola”. Per finalitzar aquesta primera part de la jornada es farà una taula rodona amb casos d’èxit amb Herència Altés, Mas Albornà-Mallart, l’Olivera i La Fageda.La segona part d’aquesta jornada estarà dedicada a la comunicació del vi i serà el CEO de McCann Barcelona, Enric Jové, qui obrirà aquest espai amb la conferència “La innovació serà, però no digital”. Seguidament els comunicadors Sergi Cortés, Jordi Bes, Ruth Troyano, Pep Antoni Roig i Marta Clot seran els encarregats de debatre sobre el futur de la comunicació vitivinícolaLa segona jornada dedicada a la viticultura es farà al Priorat i tindrà com a eix temàtic la sostenibilitat ambiental. Durant aquesta jornada es farà una visita a Clos Mogador per descobrir la viticultura regenerativa en vinya de secà; també es visitarà Vinyes Domènech per conèixer la importància de la biodiversitat en les vinyes. A la tarda es faran diverses conferències a l’Institut Priorat – Escola d’Enologia Jaume Ciurana.La tercera jornada dedicada a l’enologia es farà al Penedès i tindrà com a fil conductor la sostenibilitat als cellers. Es visitarà el celler Albet i Noya i Familia Torres per conèixer de primera mà projectes d’eficiència energètica, de varietats resistents i d’agricultura regenerativa. A la tarda, al Vinseum, es faran també diverses xerrades i tast de vins.Les jornades són gratuïtes per als socis d’INNOVI. El preu per als no socis de la jornada del dia 6 i 7 és de 30€ per jornada (inclou coffee break i dinar). Per inscriure’s cal registrar-se al formulari del web www.wineinnovationweek.com