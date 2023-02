Els cursos de Del Castillo són molt didàctics. Foto: Jordi Bes Lozano



Els participants volen retenir la informació dels vins del tast. Foto: Jordi Bes Lozano

Acaba el dia i avui no he sentit la frase ''. L'escenari d'aquesta jornada d'excepció és l'aula que acull els tallers de gastronomia del. En saber que la sommelierhi imparteix el curs Tast de vins: varietats tradicionals de Catalunya no m'he pogut resistir a demanar ser el seu alumne per un dia. Del Castillo és una de tantes sommeliers que desenvolupen una tasca formidable, però que queden al marge de l'atenció mediàtica que sol quedar copada pels qui treballen a la sala d'un gran restaurant. Tampoc s'acostumen a prodigar gaire públicament les satisfaccions que les activitats d'un centre cívic proporcionen als seus participants. Així que ha arribat l'hora de trencar aquestes inèrcies i brindar a tothom l'oportunitat d'endinsar-vos almenys per un dia en un indret ben especial. Us dono la benvinguda a una escola per saber-ne de vi.El curs que ara s'ofereix en aquesta escola es fa els dimecres al vespre. Al centre cívic se n'hi programen regularment de cursos de tast de vins i aquest no és el primer que té de professora a Del Castillo, que compagina la seva. Estar sempre entre llibres fa que sigui metòdica i molt didàctica amb els seus tastos. Li agrada començar cada nou curs amb una frase que s'atribueix al cantautor francès, i que és tota una declaració d'intencions de l'ànim amb el qual el planteja: "El millor vi no és necessàriament el més car, sinó el que es comparteix".Avui és un dia de ple total. Hi són les 16 persones que estan apuntades al curs. Entre elles hi ha parelles i qui acudeix amb algun amic o sol. Joves, menys joves i persones en edat de jubilació. Tothom unit per les ganes de saber-ne més de vi. I molts armats amb quelcom per picar, ja que aquí res d'escopir-lo com en fa en alguns tastos: el vi s'ensuma, es degusta i s'empassa. Cada sessió de les vuit que formen aquest curs se centra en algunes varietats de raïm, des d'algunes molt habituals, com les garnatxes o el xarel·lo, fins d'altres que potser no ressonen tant a l'oïda de molta gent, com la morenillo, la picapoll o el sumoll (el blanc inclòs).Aterro al dia de la parellada i la macabeu, varietats que acostumen a formar part dels cupatges de molts caves, així com de la moscatell vinificada en dolços. Si creieu que ja ho sabeu tot d'aquests raïms, acudiu al curs, perquè en aquests tastos tothom aprèn alguna cosa. Inclús Del Castillo, que s'acompanya d'una exhaustiva presentació en Powerpoint, on es tracta de cada varietat, d'on es planta, de què es pot esperar de la seva expressió organolèptica i dels vins. Hi ha qui fa fotos a algunes diapositives, especialment quan es van succeint les que protagonitzen les quatre ampolles d'avui:(DO Penedès), l'(macabeu de la DO Costers de Segre), el(moscatell de gra petit de la DO Tarragona) i el(de moscatell de gra gros o d'Alexandria i embotellat a Reus).La sommelier guia el tast per fer aflorar les percepcions que susciten els vins, com ara les notes florals, cítriques o salines. Hi ha un vi que és més fresc i aromàtic, ideal també per prendre a copes, mentre que un altre fa l'efecte que és més rústic i "molt semblant als vins de les cases de pagès d'abans", fins al punt que hi ha qui afirma amb la boca petita que "fa olor de peus". Entretant, algú mostra amb el mòbil que ha estat a, la finca del vi de Barcelona que gestiona L'Olivera, si bé l'Agaliu que elabora aquesta cooperativa procedeix de les vinyes de Vallbona de les Monges (Urgell). I, quan arriba el moment dels dolços de moscatell, es tasten amb un tall de xocolata negra. Un vi potencia el cacau, mentre que l'altre el punt lactós que té la xocolata. Entre els participants acaba emanant el millor acompanyament possible per al dolç de De Muller: "És per banyar-hi el carquinyoli!".Del Castillo enfoca els tastos amb una mateixa premissa: convé olorar i tastar tot allò que ens enduem a la boca quan mengem i bevem, també a casa o quan anem de restaurant, ja que és la manera d'ampliar els nostres registres olfactius i gustatius. Per això ha preparat una safateta amb tres parts diferents del fonoll, l'aroma del qual es pot identificar en alguns vins de diverses varietats que es cultiven a Catalunya. D'ensumar i mossegar el fonoll hi ha qui surt de la sessió amb noves idees culinàries. "En faré servir per a l'amanida", li confessen a la sommelier. També hi ha qui no havia degustat encara un vi com els que ha dut Del Castillo. La Carme Castaño té 65 anys, s'ha jubilat fa poc temps i garanteix que fins ara no havia tastat mai un vi dolç. "M'ha semblat una nova experiència fantàstica", assegura.Les motivacions per apuntar-se a un curs de tast d'un centre cívic són molt àmplies, amb l'anhel compartit d'aprofundir en el coneixement sobre el vi. "Ens agrada el món del vi i no te l'acabaràs mai", asseveren la Núria Ribas, de 32 anys, i l'Albert Belenguer, de 38. Ja han anat a diversos tastos i ell sent un interès especial per les varietats tradicionals. "Fa gràcia tirar per la terra", ressalta. En David Gaston, de 49 anys i que també ja ha fet algun altre curs al centre cívic, és també un amant del vi que no es conforma amb les ampolles que es poden trobar al supermercat. A més, valora el reviscolament de zones vinícoles que en el seu dia havien anat en declivi i cita el Priorat. Per la seva banda, l'Ivan, de 42 anys, celebra que de mica en mica aprèn a identificar millor els diversos aspectes d'un vi, i la Montse, de 29, destaca que el curs permet trencar amb la rutina i que és "un dia a la setmana de fer alguna cosa diferent".Per a l'últim dia del curs, que s'acaba el 8 de març, Del Castillo donarà a tastar un vi especial i hi haurà tast a cegues. També prepara una visita al celler penedesenc Albet i Noya amb l'alumnat, el qual al seu torn posa deures a la sommelier. Hi ha qui li pot preguntar coses com "no hi ha cap escumós de vi negre?" o que vol saber "vins que estiguin bé, però que no siguin cars". En aquest cas els remet al llibre d'un altre divulgador vitivinícola de primera tot i que tampoc acostuma a estar davant dels focus:, autor de llibres com Guia Romero dels grans vins a petits preus 2022 (Cossetània). Per a Del Castillo, un dels millors profits d'assistir a un curs de centre cívic com el seu és justament aquest caràcter didàctic transversal, a diferència d'altres iniciatives: "Si vols saber-ne més de vi pots anar a tastos de cellers i coses així, però et parlaran del seu vi". Així mateix, segur que entre els participants dels cursos compraran alguna de les ampolles que més els hagi agradat per prendre-la a casa.La possibilitat d'assistir a cursos de tast com el d'avui no està disponible arreu. No tots els centres cívics barcelonins n'ofereixen, donat que depèn del criteri que tingui el Districte on s'ubica cada centre. A l'Eixample a més del Centre Cívic Urgell se'n programen al de Fort Pienc, per exemple. Com passa amb els cursos de cuina, els de vi tenen molt bona acceptació i les places que s'ofereixen s'omplen ràpidament. Del Castillo també n'està satisfeta. "Estic formant la infanteria", subratlla, o sigui, consumidors de vi informats, que expressen les sensacions que els desperta el vi que tasten i que pregunten d'allò que tenen curiositat de saber de més en tastos on la frase 'és que jo no en sé de vi' no hi té cabuda.