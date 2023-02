Can Calopa (L'Olivera) s'adhereix a l’Associació de Vinyes Urbanes

Les vinyes de Can Calopa estan situades a la serra de Collserola. Foto: L'Olivera

El vi de Barcelona guanya adeptes. L’Olivera fa un pas més per consolidar el projecte productiu que impulsa al. Aquesta entitat, fundada a Itàlia, té com a missió protegir el patrimoni rural, històric i natural que preserven diferents cellers urbans d’arreu del món. I aquest gener, l’UVA ha acceptat la incorporació de L’Olivera - Masia de Can Calopa com a nou membre i ja son 13 els cellers que integren l’associació, situats en ciutats tan diverses com Torí, París, Venècia, Siena, Nova York, Palerm, Salònica o Lió.El setembre passat i en el marc de la celebració a, L’Olivera va presentar el projecte que impulsa a la finca municipal de Can Calopa en una taula rodona sobre vinyes urbanes al costat de l’escriptora anglesa Carolyn Steele i, a més, va oferir un tast del vi Vinyes de Barcelona al públic assistent. Des d’aleshores, L’Olivera ha participat i difós el projecte en diversos actes i esdeveniments davant la premsa especialitzada italiana així com davant de diversos professionals de l’enoturisme d’àmbit europeu.Sumant-se a l’UVA,i, alhora, subratllar la importància de la cultura vitivinícola en la construcció de la identitat de Barcelona. Des de l’associació, L’Olivera participarà en accions promocionals i comercials conjuntes amb l’objectiu de donar a conèixer els diversos cellers, la seva singularitat, els seus vins i l’aposta conjunta per l’enoturisme sostenible i la preservació del patrimoni natural i rural en el futur de les conurbacions metropolitanes del segle XXI.Per al, la incorporació de la ciutat de Barcelona a l'associació representa un gran valor afegit. "A més de la gran importància de la ciutat des del punt de vista cultural i artístic, la realitat de Can Calopa és una expressió única en el panorama de la viticultura urbana", i afegeix: "de seguida em va cridar l'atenció l'impacte d'aquest projecte des del punt de vista agrícola, però també, i sobretot, des del punt de vista social. Crec que la contribució de Can Calopa ajudarà l'associació a augmentar les relacions internacionals i a desenvolupar una nova visió innovadora de l'agricultura social urbana". En la mateixa direcció, el, apunta que aquesta col·laboració amb la UVA reforça els vincles internacionals de L'Olivera, d'una entitat oberta al món, i que contribuirà també a visivilitzar aquesta dimensió cultural del vi lligat a les grans ciutats.Des de 2021, Can Calopa està immers en una fase de replantació de varietats autòctones que, juntament amb el bar de vins, les visites enoturístiques, el lloguer d’espais i les activitats pedagògiques i divulgatives de l’Aula de Can Calopa, han d’assegurar el futur productiu i econòmic del celler de Collserola.