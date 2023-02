Neix ​Ressons Penedès by Cruïlla, un gran festival de música i enoturisme

es durà terme els dies 28, 29 i 30 d’abril de 2023. Neix amb la intenció de fusionar els grans protagonistes del territori: el vi i el cava amb la música, en un esdeveniment únic. Un festival que reuneix grans artistes del panorama musical, comptant amb 21 escenaris i 32 actuacions confirmades, en un lloc completament privilegiat: 15 cellers i caves i 6 paratges de municipis de l'Alt Penedès.Amb 32 concerts confirmats, repartits en dos escenaris de grans espectacles per entre 2.500 i 3.000 persones, tres escenaris amb concerts per entre 500 i 1000 persones, i 22 actuacions en escenaris de mig format per entre 100 i 300 persones, repartits per l’, és un festival transversal que s’estén per tot el territori comarcal.Entre els escenaris amb més capacitat estan els de les caves Elissya by Freixenet, on divendres actuaran Els Catarres i Joan Dausà, i el diumenge Amaia. A les caves Vallformosa, el dissabte, tocaran Iván Ferreiro i Els Pets i, el diumenge per a un públic més jove acollirà 31Fam i La Fúmiga. Per altra banda, en aquest mateix espai tindran lloc dos espectacles per públic familiar i infantil en una sessió de matí amb els concerts de Dàmaris Gelabert i Reggae per Xics.Xiula actuarà pels més petis a Caves Vilarnau el diumenge al matí; en aquestes mateixes caves diumenge tocarà Ginestà. Dissabte, Soleá Morente i el diumenge Pol Batlle & Rita Payés estaran en els cellers de la Família Torres. Clara Peya, per la seva banda actuarà el dissabte als cellers de Montrubí.En espais propers que potencien la intimitat amb els artistes actuaran Cesk Freixas, Dan Peralbo i El Comboi, David Carabén (Mishima), Delafé, Dj Amable, Enric Montefusco, Guillem Roma, Habla De Mi En Presente, Joan Rovira, Quico Pi de la Serra, Las Migas, Judit Neddermann, Joan Colomo, Joan Garriga & El Mariatxi Galàctic, Joan Isaac & Carme Sansa, Joan Miquel Oliver, Madam Marie, Marc Parrot, Mazoni, Roger Mas, l’espetacle de dansa Tradere i l’stand up de Marc Sarrats.Aquests artistes actuaran en escenaris com els cellers i caves Albet i Noya, Caves Blancher, Can Ràfols del Caus, Codorniu, Elyssia by Freixenet, Freixenet, Giró Ribot, Juvé & Camps, Montrubí, Oriol Rossell, Castelo de Pedregosa i Segura Viudas; i, entre els municipis, l'Ajuntament de Vilobí, l'Ajuntament de Vilafranca, l'Ajuntament de Les Cabanyes, l'Ajuntament de Font-Rubí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix i l’Ajuntament de Subirats., apunta que "aquesta és la primera vegada que un festival de música es materialitza en tot un territori i que cerca un apropament tan potent entre la música i l'enoturisme. Una fórmula que ens ha semblat l'ideal per promocionar la nostra zona de producció i unir els seus vins i caves amb el millor de la cultura musical. Una aposta de present i futur amb un atractiu indiscutible i uns protagonistes de luxe. Així mateix, no només serem un pol, atractor de persones de fora de la comarca, sinó que també trobem fonamental, aquest apropament de la cultura i la música a la nostra gent. Els ajuntaments i els cellers han estat claus per fer possible aquest festival. Saben que és una aposta arriscada, però s’hi han sumat amb molta il·lusió perquè tenen molt a oferir i estan orgullosos dels seus productes.”Segons comenta, “l’espectacularitat i bellesa dels espais on tindran lloc els concerts, amb diferents aforaments que van dels 300 als 3000 espectadors, una programació de gran qualitat i varietat i la possibilitat de gaudir dels millors vins, converteix Ressons en una manera única de gaudir i descobrir tot el que ofereix el Penedès". Ampliant l’anterior,, apunta que el "Cruïlla creix fora de Barcelona, i ho fa posant en valor territoris de Catalunya que no disposaven d'un gran esdeveniment musical, territoris meravellosos per la seva geografia, pel seu patrimoni arquitectònic, per la seva història, pels seus productes, i per la seva gent. Territoris que ens han acollit i abraçat, i que volem ajudar a descobrir. El Cruïlla sempre ha incorporat un element d'aventura, de punt de trobada de diversitats i de descoberta de nous artistes. Ara volem que el nostre públic del festival de Barcelona descobreixi part del territori català. Una de les joies del nostre país i en part, una joia amagada, és sens dubte El Penedès. Territori que com succeeix al Cruïlla, ens ha enamorat.”, explica que “ens trobem davant d'un projecte disruptiu en si mateix des del principi, una visió plural compartida i construïda entre el Consell Comarcal, un Festival i una agència de publicitat. És singular conceptualitzar un festival de música com a una gran campanya de publicitat del Penedès, i triar per a explicar-la el cor del sector vitivinícola, és a dir als cellers i les bodegues, per tal que la campanya no solament expliqui el posicionament d'un territori, sinó que porti gent a coneixe’l en un format experiencial. Mai una campanya de publicitat havia utilitzat un festival com a format d’execució, substituint els mitjans convencionals o les guies turístiques i convertint l'atractiu d'un cartell artístic i la posterior vivència del consumidor com a vehiculador de la proposta de valor d'una campanya en l'àmbit turístic..”Les entrades ja es poden comprar a la web del Ressons Penedès by Cruïlla