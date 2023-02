​Sostenibilitat i comunicació, els eixos de la 2a Wine Innovation Week

Els dies 3, 6 i 7 de març tindrà lloc. Laestà organitzada per INNOVI, amb la participació de nombroses empreses de la cadena de valor del sector vitivinícola.Aquesta setmana té una vocació demostrativa i es podran conèixer les darreres innovacions en viticultura, enologia, màrqueting i comunicació. Concretament, aquesta segona edició estarà centrada en laLes jornades de la Wine Innovation Week són presencials i enguany es faran en tres punts del territori diferents: la primera jornada dedicada a la comunicació es farà a, la segona dedicada a la viticultura es farà a la comarca deli l’última jornada dedicada a l’enologia i la producció es farà a diversos cellers delPer inscriure’s a la Wine Innovation Week calLa Wine Innovation Week es divideix en tres jornades temàtiques. La primera jornada que es farà a la sala Valkiria de Barcelona (C. de Pujades, 126) i estarà dedicada a la comunicació i la sostenibilitat. Aquesta jornada consistirà en una primera taula rodona per parlar sobre la importància de ser una marca responsable; el CIO deWorldgroup Spain,farà ponència sobre el posicionament de les marques i finalment es farà una taula rodona sobre la comunicació del vi amb periodistes, influencers i prescriptors del vi.La segona jornada estarà dedicada a la viticultura i es farà el 6 de març a la comarca del Priorat. Durant aquesta jornada es faran demostracions a la vinya sobre viticultura regenerativa o la importància de la biodiversitat a les vinyes. També es faran demostracions de maquinària agrícola sostenible. La jornada finalitzarà amb diverses ponències sobre la sostenibilitat a la vinya.Finalment, la tercera jornada, la del 7 de març, tractarà sobre enologia i els assistents podran descobrir les últimes novetats tecnològiques a diversos cellers del Penedès. També es faran diversos tast de vins, un sobre varietats resistents, un altre d’escumosos elaborats amb àcid fumàric i un tercer de mosts i vins passats per UHPH.Es pot consultar tot el programa al web www.wineinnovationweek.com