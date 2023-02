La cantant britànica Dua Lipa, enamorada de tres cellers catalans

Barcelona té una oferta gastronòmica increïble i al Penedès hi ha alguns dels millors cellers del país. I Dua Lipa ho sap. Per això ha viatjat a Barcelona, per gaudir de la cultura gastronòmica i vinícola del país i per immortalitzar-la a Instagram.Un biquini del restaurant Gresca de Rafa Peña, una pasta del Xemei, sobrassada, musclos, pernil, ostres i molt de vi. A part de visitar alguns dels restaurants més especials de Barcelona, Dua Lipa ha fet enoturisme per diferents cellers catalans. Recomanada pel seu amic l'enòleg Ochin Clovis, a qui sempre agraeix els descobriments, ha visitat, els dos últims cellers ubicats a Tarragona, al Baix Penedès. Tots tres són cellers petits que treballen vins de mínima intervenció i de manera biodinàmica.“He passat uns dies per Barcelona i altres zones de Catalunya visitant els meus restaurants preferits, fent nous amics i trobant-me amb alguns dels meus elaboradors de vins favorits”, ha comentat al seu compte d'Instagram. Surt bevent en porró ambde, ai també amb l'. “Ha estat un veritable plaer conèixer la gent meravellosa que hi ha al darrere d’un vi que m’agrada compartir amb la gent que estimo”, comenta a les xarxes socials.