El sommelier Guillermo Cruz nega haver robat ampolles de vi del Mugaritz

Encara no sabem el desenllaç de la batalla legal a l’Audiència Provincial de Guipúscoa entre el xef de Mugaritz, Andoni Luis Aduriz, i el seu antic sumiller, Guillermo Cruz, a qui fiscalia demana dos anys i tres mesos de presó. Segons informava l'agència EFE, la setmana passada, Cruz va testificar que les ampolles que va vendre eren de la seva propietat.



Cruz va assegurar que Andoni Luis Aduriz era “plenament coneixedor” de tot el que feia ell amb els vins, i prova d'això és que hauria fet enviar els productes a través de la missatgeria del mateix Mugaritz. El sommelier, informa EFE, ho va fer “perquè no tenia res a amagar”, i que aquesta pràctica era habitual entre els treballadors del restaurant d'Errenteria, que feien enviaments personals a través d'aquest servei i que també el feien servir per comprar productes a cost 0. El sommelier va comentar que molts dels vins presumptament robats se servien com a maridatge al restaurant.



Per la seva banda, Andoni Luis Aduriz, que va testificar dimarts, assegurava que va ser un "xoc" descobrir-ho. "Si d'una persona a qui aprecies moltíssim, amb què estàs construint futur, et diuen que és un extraterrestre, entres en estat de xoc", va comentar el xef.



Guillermo Cruz, millor sommelier d'Espanya del 2014, va treballar al Mugaritz fins al 2019 quan el van acomiadar. Cruz va demandar el restaurant per insults i difamació per un presumpte acomiadament improcedent. El restaurant havia fet una denúncia prèvia que parlava d'uns "fets greus", sense revelar-los.



S'acusa a l'inculpat d'haver destinat al seu propi consum una part d'aquestes ampolles valorada en 1.744,99 €. Dues parts del presumpte robatori, una de 29.460,70 €, i una de 648,31 €, haurien anat a dues empreses diferents.



Fiscalia demana, per apropiació indeguda, dos anys i tres mesos de presó. I, en concepte de responsabilitat civil, el Ministeri Públic sol·licita una indemnització al restaurant de 31.854 €, el valor de les ampolles, més els interessos que corresponguin.