​El saló BWW obrirà amb més de 800 cellers i 70 segells de qualitat

Un dels espais de tastos guiats de la Barcelona Wine Week. Foto: BWW

serà del 6 al 8 de febrer al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Es consolida com la cita sectorial de referència per al comprador nacional i internacional amb una edició amb xifres rècord: 828 cellers expositors i 70 segells de prestigi.Comptarà també amb centenars de mitjanes i petits cellers agrupats en més de 70 Denominacions d'Origen., president del saló i de la D.O. Cava, destaca que “BWW serà la primera gran cita firal de l'any per al sector i arriba amb el propòsit de donar visibilitat a la gran riquesa de terrers del país, analitzar els reptes de futur de la indústria vitivinícola i oferir-li oportunitats de negoci tant a el mercat nacional com a internacional”.BWW serà un gran fòrum de negoci i networking que reunirà milers de professionals i decisors de compra de grups de gran distribució, importadors de reconegut prestigi, centres majoristes, distribuïdores especialitzades, detallistes i botigues gurmet. S'han convidat prop de 1.800 compradors procedents, a més d'Espanya, de mercats rellevants per a l'exportació com els Estats Units, el Canadà, Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit, Bèlgica, la Xina, el Brasil, o el Japó. En total, tindran lloc més de 8.000 reunions de negoci entre expositors i compradors professionals.Espanya és el tercer productor de vi més gran del món (amb 40,5 milions d'hectolitres el 2022), el primer exportador en volum i el tercer en valor (més de 2.900 M€ exportats el 2021).Podeu consultar el programa d'activitats aquí