Ramon Mirabet i Judit Neddermann, entre altres, a l'Abadal Music Fest

, que en la primera edició va acollir 1800 persones, s'estrenarà el dijous. Amb quatre àlbums publicats, i considerat un referent de l'Indi Pop-Rock, aquest any celebra els seus 10 anys de música en una gira especial que posa fi a la seva primera etapa de cançons de tall internacional. Pel maridatge el celler proposa una copa d'Abadal Franc.El divendres 26 de maig el festival delectarà als assistents amb l'elegància del duet format per. La jove trompetista, cantant i compositora barcelonina s'ha consolidat com una de les artistes de referència del jazz, i estarà acompanyada en aquesta ocasió per la guitarra del músic Josep Traver. Una proposta exquisida maridada amb una copa d'Abadal Picapoll.Per últim, el dissabte 27 de maig el festival conclourà amb l'actuació de, en format trio. Amb quatre discs publicats és una de les figures principals de la cançó en clau femenina dels darrers anys. Amb la presentació del seu nou disc al celler, el públic podrà gaudir de la seva hipnòtica veu, en un format reduït de gran delicadesa. L'actuació es maridarà amb una copa d'Abadal Rosat.Els concerts es complementaran amb una zona gastronòmica i chill out amb una oferta variada de food trucks, i la barra de vins Abadal. Com a novetat, aquest any hi ha la possibilitat d'adquirir un abonament pels tres concerts a un preu especial. Les entrades ja es poden adquirir aquí