Recepta de cuina: Verat en escabetx amb un vi brisat

Ingredients

- 4 filets de verat

- 1 pastanaga

- 2 grans d'all

- 2 fulles de llorer

- 1 ceba

- 1 cullerada de pebre roig dolç

- 4 claus d'olor

- farigola

- 10 grans de pebre

- 1/2 got d'oli d'oliva

- 1/4 got de vi blanc

- 1/4 got de vinagre

- 3/4 got d'aigua

- 2 cullerades de farina

- Sal i pebre molt

Maridatge del verat en escabetx amb un vi brisat

Avui us parlarem d'un humil peix però ple de sabor:. Font d'àcids grassos rics en omega 3, el verat a més de ser saludable, és deliciós. I també us parlarem d'una manera molt especial d'elaborar el vi, us parlarem del vi brisat.Preparar unés bastant senzill i ho podreu fer molt fàcilment a casa en uns trenta minuts aproximadament. Primer us direm el que en farà falta per aquesta recepta per dues persones.Primer pelem la pastanaga que tallarem a rodanxes, la ceba a la juliana i els alls lleugerament aixafats. Posem sal i pebre als filets de verat i els arrebossem en farina per després fregir-los en una paella fins que quedin daurats. Amb el mateix oli filtrat, cuinem a foc suau la pastanaga, amb la ceba, l'all, el llorer, la farigola, els claus i els grans de pebre.Apaguem el foc fins que estigui temperat i afegiu-hi el pebre vermell barrejant-lo a mesura que anem pujant el foc fins que estigui ben calent. Hi afegim el vi, el vinagre i l'aigua. Ho barregem bé i després col·loquem amb cura els filets de verat perquè no es trenquin. Quan comenci a bullir, apaguem el foc, ho deixem refredar i ho posem a la nevera fins a l'endemà.. És a dir, en lloc de separar el most prèviament, es vinifica en contacte amb les pells de la baia sencera i aquesta maceració pot durar diversos dies o hores en funció del que es vulgui aconseguir. Per aquest contacte, el color resultant pot ser més pujat de to i sembla més daurat o ataronjat. Si a més hi ha pas per bóta o per àmfores d'argila, podem observar un color taronja gairebé amb seguretat.Començant pel color, les aromes i els tanins, els vins brisats o també coneguts com "orange wines" són considerats com a vins molt potents, amb l'acidesa alta, l'oxidació marcada, l'astringència present i aromes verdes que els fan molt diferents dels blancs frescos i comercials. No obstant això, tot converteix a aquests vins en altament gastronòmics i molt adients pels maridatges. I avui, us ho demostrarem amb aquesta recepta deEstà elaborat amb garnatxa blanca de ceps vells de 60 anys. Té un alt treball tècnic, per la cessió de tanins i de color per part de les pells del raïm, cosa que li confereix el seu característic color ataronjat, una complexitat aclaparadora i un enorme ventall de sensacions organolèptiques. Un cop acabada la fermentació, es manté la maceració durant tres mesos, acabant amb un premsatge suau i una clarificació natural. Pels seus principis tradicionals, tots els processos a què se sotmet aquest vi són naturals. Aquest és un d'aquells maridatges d'afinitat que funcionen i, sobretot, que es recorden.