Cinc llibres imprescindibles amb el vi de protagonista

“Ell, després, en farà vi que es veu que és una cosa per beure però que no és aigua. I és de color negre, com els meus granets. Diuen que fa posar la gent contenta!”.És un fragment del conte “”, que van escriure la viticultora Montse Castro i el seu fill, Jaume Roca Castro, del celler, situat a La Figuera (El Priorat). Falten publicacions amables amb missatges senzills i il·lustracions vives que introdueixin els més petits a la cultura de vi, però és cert que a poc a poc se’n van editant de noves. “El raïm inquiet” d’Elisenda Guiu va obrir el camí ja fa una pila d’anys i és un conte que encara es continua representant amb visites teatralitzades en cellers com Alta Alella que busquen atraure públics familiars. Costa que apareguin nous títols que descobreixin el món del vi als més petits, però en canvi les novetats per a adults no han parat de succeir-se en els últims mesos. El vi, la reflexió i la ciència, però principalment les persones i els oficis, són els protagonistes. En descobrim alguns a continuació:Editat per Andana Edicions i obra de la vilafranquina, proposa un viatge fotogràfic pel talent femení a la vinya a través de més de 500 pàgines. Pageses, viticultores i enòlogues de la zona del Penedès es deixen retratar per l’autora, àvida per conèixer el seu dia a dia, per documentar el seu gest, per descriure les seves virtuts i les seves pors, per saber qui les ha influenciat i quina relació tenen amb la terra. És un volum generós que parla d’esforç, de lluites, de preocupacions i de satisfaccions on Maria Rosa Ferré reconeix haver rebut “algunes lliçons i sobretot molts consells de la gent gran que he conegut”.La consellera Teresa Jordà signa un dels pròlegs i hi escriu: “Hem de fer la revolució feminista també en el món del vi i fomentar que les dones emprenedores trenquin els models tradicionals i siguin capaces de demostrar la seva manera de fer per millorar, modernitzar i reinventar nous models d’organització i gestió”. Al fons del llibre, hi ha el desig compartit per totes de dignificar la pagesia i l’oportunitat que se’ls obre ara per dir-se i fer xarxa.Amb l’objectiu de seguir rescatant textos vinculats a l’enologia, Fundación Cultura Líquida – Alma Carraovejas – ha publicat la traducció al castellà del llibre que narra la vida i els vins d’un dels millors sommeliers de tots els temps, el francès Gérard Basset. De fet, són les memòries que ell mateix va escriure abans de morir, diagnosticat d’una malaltia sense cura. A “El sabor del éxito” no hi ha només el seu itinerari professional, que també, sinó també aprenentatges i lliçons de vida, moltes dosis de determinació i compromís, com deixa entreveure el títol original: “Tasting victory”.Dues de les frases, escollides a l’atzar, que ho demostren, són: “En la vida tienes que aceptar la competición y ver la parte positiva de los desafíos” i “La vida te ofrece segundas oportunidades si tienes el valor de aceptarlas”. Traduït per Raquel Senra Fernández, li dona valor el pròleg vibrant del sommelier Ferran Centelles que el va conèixer. De fet, al seu escrit, recorda quan Basset va visitar elBulli: “Su conexión – es refereix a Juli Soler- fue instantánea, hablaban el mismo idioma, el de las personas que viven para servir y agradar, para cuidar y hacer felices a través de la gastronomía”. Centelles reconeix que tenir Basset a taula li imposava respecte, però li ho va posar molt fàcil. Va dir: “Ferran, venimos a disfrutar, tenemos cien euros por botella, todo español, me suele gustar tal y otro vino y no te vuelvas loco con el maridaje, que somos muy easy-going”.No està encara traduït al català ni al castellà. De fet, és una novetat editorial recent editada per Hachette. L’escriu la reconeguda sommelier francesa,i és una oda al vi on reflexiona sobre l’elaboració del demà, creuant coneixements culturals, botànics, geogràfics, climàtics, antropològics i també de neurofisiologia. Hi ha profunditat i delicadesa i una escriptura amb estil que s’acompanya d’il·lustracions innovadores fetes ad hoc. Lepeltier reflexiona sobre temes que generen dubtes, incerteses i incomoditats, com per exemple si no és una paradoxa parlar de vins naturals.Els experts en vi i gastronomia que l’han llegit parlen de sagacitat cultural i destaquen la profunditat dels apartats de fisiologia vegetal, la història dels terrers i la filosofia del gust. La sommelier francesa no deixa de banda temes delicats com la misogínia envers les dones per acabar advertint que “si elles ont acquis une certaine légitimité et reconnaissance, et apporté une dynamique et une perspective différentes au monde du vin, il ne faut pas oublier qeu les structures et les représentations socials évoluent sur le temps long, rendant ces progrés réels encore fragiles”. Clara i contundent, com quan ha de definir el que significa el vi avui: “Il n'est plus ni aliment ni nécessité social, mais produit hédonique. désormais, il n'est plus subi, il est choisi”.Sisè volum de Sapiens del Vino (Bullipèdia) dirigit pel sommelier. Més de 600 pàgines plenes de coneixement per aprofundir i replantejar els coneixements de l’anàlisi organolèptic del vi, és a dir, com funcionen els sentits quan tastem, des de l’audició, el sistema motor, la visió, l’olfacte, el gust i el complex sistema somatosensorial. Un llibre que revela que no tenim cinc sentits, sinó que funcionem amb un mínim de 16. I que en el tast intervenen els sistemes digestiu, circulatori, neuroendocrino i nerviós. Per a la seva redacció, s’han consultat especialistes en sensorialitat i percepció, però també s’ha comptat amb el coneixement de tastadors com Luís Gutiérrez i els Master of Wine James Tidwell i Julia Harding, entre d’altres.“És una manera innovadora i científica de comprendre el viatge del vi, per saber com intervé l’audició en la percepció, quins músculs s’activen per emportar-nos el vi a la boca, quants gustos som capaços de percebre, entre moltes altres coses”, explica Centelles. Diu que dels sis volums publicats fins ara, ha estat el més complex d’abordar. Encara en queden dos més per tancar aquesta obra brillant i ingent, que és una contribució única al patrimoni de la humanitat”.La col·lecció de plaquetes que edita la periodista culturalamb el segell editorial de Vibop segueix imparable. “Al marge dels jocs socials del banquet, van sorgir a la Xina una sèrie de poetes, pensadors, cal·lígrafs, lluitadors d’arts marcials i altres borratxos místics que van convertir l’ebrietat en un camí exultant de saviesa i creació”. En aquest context, neixen els 33 poemes i fragments filosòfics sobre l’ebrietat traduïts pel professor d’estudis xinesos de la UPF, Manel Oller. El volum inclou també tres poemes versionats per Marià Manent, Josep Carner i Joan Ferraté.“Les arts xineses de l’ebrietat” és la plaqueta 19 de la col·lecció Envinats de Vibop que ha tingut la virtut des dels inicis d’enllaçar vinya i vi amb l’art i la creació, convertint-se en una peça de desig i única al mercat editorial català. El vi es manifesta de moltes formes i amb veus molt diverses a les plaquetes, reforçant la seva consideració cultural. Diu Montse Serra: “Sense entendre el vi i el seu món (paisatge, pagesia, sentits...) com un fet cultural, és impossible entendre que el vi sigui la beguda més intel·lectual que tenim i que sigui un element imprescindible de la nostra mediterraneïtat, que neix amb els clàssics grecs i llatins”. L’editorial, nascuda el 2018 a Alella, seguirà sumant peces virtuoses aquest 2023.