​Què podem fer amb els vins que sobren de les festes?

La cistella de Nadal (per als que encara la tenen) sol deixar sorpreses pel que fa al vi. A vegades trobes coses de proximitat interessants que no coneixies i altres, en canvi, hi ha coses menys “decents”. Un blanc de taula sense procedència, un rosat rovellat, un negre jove de fa tres anys i potser un escumós. Doncs fins i tot això, ho podem fer servir.



Potser som dels prudents que bevem amb moderació i que, després de comprar diverses ampolles que ens feia gràcia tastar, no els les hem acabat, i ara no sabem què fer-ne. Algunes poden aguantar alguns dies, però altres no. Doncs haurem de tirar d'imaginació. Tot seguit, us donem algunes opcions.



Als fogons

No cal donar-vos cap recepta on una mica de vi exalça el sabor de certs plats de la nostra cuina. El fricandó, la cua de bou, conill amb caragols... totes porten vi. Però, a més, podem fer una reducció de vi negre amb sucre que podrem fer servir posteriorment com a salsa d'un magret d'ànec del Delta o un gelat de vainilla. O fins i tot fer un vinagre amb herbes macerades. O una gelatina amb sucre glass. Quan entrem a la cuina les opcions creixen exponencialment.



Al congelador

Omplim de vi aquest artefacte que ve de sèrie a totes les neveres i que tan poc utilitzem per fer glaçons de gel. Podem fer glaçons de vi i així, el dia que vulguem refredar la típica copa a "temperatura ambient", els afegim per refredar-la.



Per al fred

Pensa en aquestes bucòliques imatges dels mercats ambulants de Nadal a Alemanya o Àustria que fa un fred que pela i es prenen el seu famós gluhwein. Una recepta on es bull el vi amb canyella, clau, escorça de llimona i taronja, sucre i anís estrellat. Tot ben calentet.



Combinat

Sí, sí, que no passa res. El vi amb gasosa és un còctel fàcil i de tota la vida. Si marxem a La Rioja, per exemple, el famós “kalimotxo” (vi negre amb refresc de cola) es pren en locals nocturns com una copa combinada més. Qui no s'ha pres una "sangria" ben fresqueta? O un vermut amb vi escumós?



Ara que està tan de moda l'aprofitament (que això no és nou) podem donar més vida al mateix vi que ha servit per oferir amb els teus amics i família.

Salut!