​El prescriptor David Kermode escull un Cava entre els 10 millors vins del 2022

Guilera, Xarel·la, Brut Nature Gran Reserva 2012

La revista, una de les plataformes més destacades i influents sobre la indústria de begudes a nivell internacional, publica una selecció dels 10 millors vins del 2022 , segons. David Kermode és periodista, escriptor, locutor i jutge internacional de vins amb dues dècades d’experiència en premsa escrita, online, televisió i ràdio.El periodista va visitar 6 cellers de cava del Penedès l’octubre passat, durant una missió inversa organitzada per la DO CAVA., un petit celler familiar especialitzat en caves de llarga criança, va ser la darrera parada. Van tastar els 4 caves Gran Reserva més representatius del celler maridats amb la gastronomia del restaurant Cal Pere del Maset – Sant Pau d’Ordal.“El cava ha patit una mica de crisi d’identitat en els darrers anys, però un canvi en la normativa l’ha posat en un nou rumb, centrat en la qualitat, així que auguro una remuntada del cava. Vaig visitar la DO a l’octubre, tastant uns fantàstics exemples de cava de criança, i aquest va ser el meu preferit. D’un petit productor familiar especialitzat en caves de criança, elés un 100% xarel·lo, la meva preferida de les tres varietats autòctones del cava. Una dècada amb les mares, desgorjat un mes abans de tastar-lo, va emocionar amb la seva frescor afilada, mousse suaument vigoritzant, una puresa sorprenent i una mineralitat deliciosa. Disponible per només £25, serveix per subratllar l’increïble valor que el Cava ofereix als amants dels vins escumosos.”Des del celler es mostren molt satisfets amb aquesta fita. No només pel reconeixement i repercussió internacional dels seus caves de llarga criança sinó per la fantàstica tasca de divulgació que està realitzant la DO CAVA. A Cava Guilera sempre han estat uns ferms defensors del cava, el xarel·lo i les llargues criances.El podeu comprar aqui