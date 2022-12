Dos nous vins de la col·lecció Sant Sebastià dels Gorgs

aposta per la D.O. Penedès i amplia la família de Sant Sebastià dels Gorgs amb dos nous vins,. Es tracta de vins frescos i aromàtics creats de manera artesanal amb un fil conductor clar: buscar elevar l'expressió dels vins elaborats a l'empara del Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, mostrant diferents perfils mitjançant raïm seleccionat de petites vinyes del Penedès on la puresa de la fruita i la finor són els protagonistes.Vins fidels a les varietats conreades al Penedès, com xarel·lo, macabeu, garnatxa i syrah, però també alguna altra varietat com cabernet sauvignon o pinot noir.“Els vins de Sant Sebastià dels Gorgs són fruit del meticulós treball de voler plasmar el seu origen de la forma més nítida possible. Són vins honestos, francs i directes. I amb una clara intenció de fer gaudir des del primer instant” asseguren, responsables d'aquesta col·lecció de nous vins del Penedès.És un vi en el qual es busca expressar la maduresa del raïm i l'expressió clàssica i pura de les vinyes que el componen. Un vi creat a partir de xarel·lo, xarello vermell i garnatxa blanca, marcat per la gran sequera durant tot el cicle de la vinya. Una primavera i un final d'estiu càlid van donar com a resultat final un vi d'aroma intens, franc i afruitat, fresc. Un vi elegant, sedós i amb un llarg post-gust.PVP: 18€Un vi negre amb el qual es busca mostrar l'expressió directa i immediata, sense matisos, de les vinyes que el formen. El reflex pur de les vinyes on neix, elaborat amb pinot noir, ull de llebre i syrah. És un vi que és l'expressió de les característiques climatològiques que l'han acompanyat. De color viu amb reflexos violacis, té una aroma intensa i afruitada, pròpia de la joventut, on destaquen les aromes de fruita vermella i un fons floral i especiat que deixen un gust sedós, fresc i amb també, un llarg post-gust.PVP: 18€Els podeu comprar aquí