Codorníu treu al mercat l'ampolla més lleugera i sostenible de la història

Arriba al mercat l'ampolla de cava més lleugera del món, desenvolupada pel productor mundial d'envasos de vidre Verallia de la mà del celler Codorníu . Aquesta nova ampolla pesa 775 grams,, però manté la mateixa fermesa i qualitat. La companyia embotellarà més de la meitat dels seus caves amb la nova ampolla i, en els propers anys, la previsió és estendre'n l'ús a la totalitat de la producció.El nou envàs suposarà un gran estalvi en emissions de CO2 i vidre. Per a un consum de 10 milions d'ampolles per any, la diferència entre fer servir els antics envasos o els nous és clara: s'estalviaran 250 tones de vidre i en fabricar-se a només 75 km de la Cava, la reducció de l'empremta de carboni és important. La nova ampolla, com totes les que utilitza la companyia, s'elabora amb vidre, un material 100% reciclable.L'acció respon al compromís de Codorníu amb la sostenibilitat i al seu propòsit de donar valor a la terra generant el mínim impacte sobre el planeta i garantint que el valor es regenera a tota la cadena, des del raïm fins a l'ampolla., “la sostenibilitat és el centre de la nostra companyia, creiem en un model empresarial que generi valor més enllà del benefici propi i redueixi l'impacte al màxim. Compartim amb Verallia aquest compromís, que ara es materialitza amb l'alleugeriment de les nostres ampolles de cava, les més lleugeres i sostenibles de la història”. Raventós Codorníu, l'empresa productora de vins i cava més antiga d'Espanya. comercialitza prop de 5 milions d'ampolles de cava orgànic a l'any, el 35% del mercat mundial. El 2023, Codorníu serà un celler 100% ecològic.ha afirmat: “El nostre compromís amb el medi ambient és ferm. Les aliances amb els nostres clients són un gran camí per avançar en el canvi cap a la sostenibilitat i la descarbonització de la nostra indústria”. Verallia, un dels principals fabricants de vidre per a alimentació i begudes, té un fort compromís amb la societat i el medi ambient. Amb objectius ambiciosos i definits per assolir els objectius de reducció d'emissions, de lluita contra l'escalfament global i d'impuls de l'economia circular.