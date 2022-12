La DO Penedès atorga a Miguel A. Torres el reconeixement “Senyor del Vi”

Miguel A. Torres i el president de la DO Penedès, Joan Huguet

Una vida dedicada al vi i al Penedès

La DO Penedès ha fet entrega aquest dimarts 13 del seu màxim guardó de reconeixement, anomenatpresident del celler. En el marc d’un dinar celebrat al restaurant Pícnic de Sitges, l’acte ha reunit a més d’una trentena de representants de sindicats i de cellers que han volgut acompanyar al Sr. Torres en un reconeixement molt celebrat per tots els cellers de la denominació d’origen. L’acte també ha comptat amb la presència de la Directora General de l’INCAVI, Alba Balcells, El plenari de la DO Penedès va aprovar atorgar el reconeixement “Senyor del Vi” a Miquel A. Torres per la seva gran carrera professional vitivinícola centrada en el treball per enfortir els vins Penedès i en la innovació per la preservació de medi ambient. En el seu parlament, el Sr. Miguel Agustín Torres ha destacat la gran qualitat de vins que s’elaboren al Penedès i ha animat especialment als joves a continuar el llegat de les generacions anteriors, posant de relleu la preservació del medi ambient.El president de la, ha iniciat l’acte parlant de la figura de Miguel A. Torres: “Una de les seves fites més importants ha estat exportar i donar a conèixer el Penedès arreu del món”. Huguet també ha destacat la seva visió pionera del sector, avançant-se en temes que avui dia són cabdals com l’adaptació de la viticultura al canvi climàtic del que ha dit que “ha estat un pioner” i en la seva fermesa per creure en el territori.Miquel Agustí Torres és la quarta generació de la Família Torres. Enòleg de formació, la seva dedicació al món del vi ha impregnat tota la seva vida. En el seu discurs, Torres ha tornat a defensar que “el bon vi es fa a la vinya” tenint especial cura per l’agricultura i l’entorn natural. Aquesta manera d’entendre la viticultura i l’enologia, ha fet que fos una de les primeres veus que constatessin el canvi climàtic del que ha dictat que “la nostra generació ha estat egoista i els nostres fills ho tindran més difícil”.La lluita pel canvi climàtic ha fet que actualment Miguel A. Torres estigui centrat en el programa, amb l’objectiu de no només reduir la petjada de carboni del celler, sinó de tota la cadena de producció i distribució. A més a més, el seu compromís amb la preservació del medi ambient l’ha fet liderar projectes com la recuperació de varietats de raïm ancestrals catalanes des dels anys 80. A dia d’avui, aquesta gran tasca ha permès recuperar 50 varietats, algunes d’elles amb una gran capacitat d’adaptació al nou escenari que presenta el canvi climàtic.Durant l’acte, Torres també ha fet balanç de la feina feta des del Penedès i ha conclòs que “queda molta feina per a fer, malgrat tots els èxits aconseguits” i ha afegit “cal estar més a prop de la vinya, treballar per la qualitat dels nostres vins i tenir una bona posició dins dels mercats”.