Neix el segon vi Vi Ciclista, un vi negre monovarietal de Morenillo

Una llàgrima densa, però delicada, fruit dels 13,5° on i podrem visualitzar la carretera de la Fatarella, la creu dels quatre camins i si ens hi fixem podrem veure les grans i imponents roques de Benet i la Serra de Pandols. D'un color violaci que recorda el capvespre a la Serra de Cavalls. Si alcem la copa i veurem una Terra amb llum pròpia, una terra que va seduir al propi Pablo Picasso.La Terra Alta rep una alta insolació i sumat a la baixa pluviometria fa que els seus vins siguin intensos i profunds com el coll d'en Canar.



En boca la Morenillo es mostra amb un caràcter amable amb un taní fàcil i elegant per pedalar per camins i carreteres cap a Gandesa. Seguim pedalant glop a glop fins el coll de moro i poder assaborir tota la majestuositat de la Terra Alta per les carrerades i camins de ferradura amb una Gravel o amb btt. En nas desperta aromes primaris, aromes florals d'un vi jove amb ganes de compartir plats i pedals a la font calda i aturar el temps pedalant al coll de bot.

El segon vi de la col·lecciója està disponible a les botigues especialitzades en una edició limitada de 796 ampolles. El, va ser el primer vi de la col·lecció, un vi blanc amb les varietats Xarel·lo i Malvasia de Sitges un reflexa de la D.O. Penedès.Vi Ciclista és la col·lecció de vins promoguda perper maridar ciclisme i vins. S’elabora un Vi Ciclista en cada D.O. amb les varietats històriques, les anomenades autòctones, amb la voluntat de mostrar i posar en valor el territori i la nostre identitat.Les ampolles de Vi Ciclista incorporen un codi QR que connecta amb un vídeo de nota de tast tot pedalant i mostrant la D.O des de la òptica ciclista. S’explica les característiques del vi VS com és pedalar per la D.O. aportant una experiència cicloturista diferent i poder pedalar amb el paladar.El Ciclisme com el Vi comparteixen valors d’esforç, treball, constància i humilitat a la vegada desprenen sentiments de felicitats, desconnexió i positivitat. L’any 2021 va veure la llum el projecte Vi Ciclista wines, fruit de col·laboracions amb altres viticultors i petits celler, apostant per la sostenibilitat i econòmica col·laborativa.