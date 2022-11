​Roben 150.000 euros en vins en un restaurant de Madrid

Celler del restaurant Coque. Foto: web restaurant Coque

Uns lladres van robar el pont de matinada passat un total de, valorades en, del celler del restaurantde dues estrelles Michelin.El robatori en aquest local, regentat pels germans Sandoval, situat al carrer Marqués Riscal número 11 de la capital, va tenir lloc possiblement dissabte a la nit a diumenge, encara que els fets van ser denunciats a comissaria ahir dimarts a les 16.45 hores, ja que el local va estar tancat diumenge i dilluns 31.Els assaltants van accedir primerament a una farmàcia que fa un mes que està en desús per jubilació del propietari. Amb l'ajuda d'una escala, des d'una finestra del darrere de la botiga, van entrar al pati del restaurant i des d'allà van forçar la porta que accedeix al celler.A més, els lladres van aconseguir inutilitzar el sofisticat sistema de seguretat, de manera que l'alarma no va saltar. "Ha estat un robatori de gran precisió. Suposo que tindran inhibidors", ha manifestat als mitjans, propietari del restaurant.La Policia Nacional investiga ara aquest robatori i busca els lladres, que podrien pertànyer a una banda que es dedica a aquest tipus de fets per encàrrec per vendre els vins a altres països, ja que es tracta de "vins molt exclusius que tenen bona venda a l'exterior". Creuen que els delinqüents podrien haver rondat per la zona o menjar al local dies abans.Sandoval ha volgut enviar un missatge "d'alerta" als seus companys restauradors i cellerers. "Cal comprendre que hi ha un mercat negre al món del vi i no cal comprar a cases no oficials. Això cal comunicar-ho perquè no passi més. Som un dels cellers més importants que hi ha a Espanya i tenim moltes mesures de seguretat, amb imatges que ja estan en poder de la Policia", ha indicat.