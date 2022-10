El millor vi de Catalunya segons La Guia és aquest

Els guanyadors d'aquest 2022

Vins premiats en aquesta edició



Pel que fa a la resta de vins premiats en aquesta edició, el palmarès lliurat durant la Festa de la Guia ha estat el següent:

Premi La Guia 2023 al Millor Vi de l’Edició, Millor Vi Escumós 2023 i Millor Vi de Xarel·lo 2023: Turó d’en Mota 2008, Recaredo, Corpinnat.

Foto: Recaredo Premi La Guia 2023 al Millor Vi Negre i Millor Vi de Garnatxa Negra 2023: Scala Dei Masdeu 2017 , Scala Dei, DOQ Priorat.

, Scala Dei, DOQ Priorat. Premi La Guia 2023 al Millor Vi Blanc i Millor Vi de Carinyena Blanca 2023: Vins de Postal- La Creu 2018 , Celler Cooperatiu Espolla, DO Empordà.

, Celler Cooperatiu Espolla, DO Empordà. Premi La Guia 2023 al Millor Vi Rosat: Instabile Rosae Rosa Claret 2020 , Vins Nus, DOQ Priorat.

, Vins Nus, DOQ Priorat. Premi La Guia 2023 al Millor Vi Ranci: Malvasia de Sitges Seca , Celler Hospital de Sitges, vi sense DO; i Memòries del Priorat , Costers del Priorat, DOQ Priorat.

, Celler Hospital de Sitges, vi sense DO; i , Costers del Priorat, DOQ Priorat. Premi La Guia 2023 al Millor Vi Blanc Brisat: Esventat Blanc 2021 , Mas Llunes, DO Empordà.

, Mas Llunes, DO Empordà. Premi La Guia 2023 al Millor Vi Dolç: Malvasia de Sitges Dolça 2011 , Celler Hospital de Sitges, vi sense DO.

, Celler Hospital de Sitges, vi sense DO. Premi La Guia 2023 a la Millor Puntuació Mitjana: Celler Comunica , DO Montsant.

, DO Montsant. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Trepat Negre: Pòlvora 2021 , Vins de la Memòria, DO Conca de Barberà.

, Vins de la Memòria, DO Conca de Barberà. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Picapoll Blanc: Pla de Tudela 2020 , Anna Espelt, DO Empordà.

, Anna Espelt, DO Empordà. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Varietat Recuperada: Especial Picapoll 2019 , Heretat Oller del Mas, DO Pla de Bages.

, Heretat Oller del Mas, DO Pla de Bages. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Macabeu: Brisat del Coster 2021 , Mas Foraster, DO Conca de Barberà.

, Mas Foraster, DO Conca de Barberà. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Carinyena Negra: Mans de Samsó 2020 , Vinyes d’en Gabriel, DO Montsant.

, Vinyes d’en Gabriel, DO Montsant. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Garnatxa Peluda: Les Manyes 2019 , Terroir al Límit, DOQ Priorat.

, Terroir al Límit, DOQ Priorat. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Sumoll Negre: Sumoll de Solergibert 2020 , Celler de Solergibert, DO Pla de Bages.

, Celler de Solergibert, DO Pla de Bages. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Cupatge Negre Tradicional: Lo mas d’Edetària 2019 , Edetària, DO Terra Alta.

, Edetària, DO Terra Alta. Premi La Guia 2023 al Millor Vi de Cupatge Blanc Tradicional: Pedra de Guix 2019 , Terroir al Límit, DOQ Priorat.

, Terroir al Límit, DOQ Priorat. Premi La Guia 2023 Millor Vi Escumós de Cupatge Tradicional: Llopart Llegat Familiar 2008, Llopart, Corpinnat

Llopart, Corpinnat Premi La Guia 2023 al Millor Vi Escumós Ancestral: Ancestral Picapoll Blanc 2019 , Heretat Oller del Mas, vi sense DO.

, Heretat Oller del Mas, vi sense DO. Premi La Guia 2023 al Millor Vi Escumós Rosat: De Nit 2020, Raventós i Blanc, Conca del riu Anoia. En les categories de premis honorífics, els guanyadors han estat: Premi Futur La Guia 2023: Martí Torrallardona , La Fita, DO Penedès.

, La Fita, DO Penedès. Premi Trajectòria La Guia 2023: Ernestina Torelló, Torelló; i Rita Nogueroles, Vinyes Domènech. Pel que fa a la resta de vins premiats en aquesta edició, el palmarès lliurat durant la Festa de la Guia ha estat el següent:En les categories de, els guanyadors han estat:

Laproclama el vi. El mateix vi ha estat escollit alhora com a Millor Vi Escumós i Millor Vi de Xarel·lo en la festa de presentació del 15è aniversari de La Guia, onhan ofert tastos de les seves referències puntuades per sobre dels 9,50 punts, dels 1.174 vins tastats a cegues.La cerimònia de lliurament de premis de La Guia ha arrencat a les 12 del migdia a la Sala Àgora de l’amb el lliurament dels Premis als Millors Vins 2023 en un acte presentat pels mateixos creadors i autors de La Guia de Vins de Catalunya, Sílvia Naranjo i Jordi Alcover.Al llarg de tot el dia d’avui, els assistents a la Festa de La Guia, que se celebra a la Sala Àgora de l’Hotel World Trade Center de Barcelona i que s’allargarà fins a les 20h, tenen la possibilitat de tastar. Entre totes aquestes referències es podran tastar, a més delsde difícil accés per a una bona part dels professionals del sector.