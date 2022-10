Vi en llauna, l'envàs per captar consumidors joves

Foto: Canned Wine Competition



Algunes xifres interessants

• Segons Nielsen, entre el 2017 i el 2020 les vendes de vi en llauna es van incrementar un 3.800% fins a assolir els 253 milions de dòlars.

• Les previsions de creixement mundials, segons Grand View Research, poden ser del 13,2% anual fins al 2028.

• El 53% del vi en llauna consumit al món es beu als Estats Units.

• La DO Catalunya és l'única que, de moment, empara aquest envàs.

• Segons l'associació Llaunes de Begudes, el vi de llauna representa a Espanya menys d'un 1% del mercat de begudes envasades en aquest format.

Fa més de 85 anys que existeix el vi enllaunat., amb la seva col·lecció de 499 llaunes de vi - la de la foto -, va guanyar el rècord Guinness el 2015. Anys més tard ja en tenia 1.200 i algunes daten de l'any 1936. Un any abans havia aparegut la primera llauna de cervesa.Els Estats Units es va disparar el consum el 2018, i encara que representa menys d'un 0,5% del mercat, el seu creixement sembla imparable.A l'Estat encara hi ha molta reticència. Sembla que als països amb poca tradició vinícola, hi ha menys fre a l'envàs de llauna: els Estats Units, Noruega, Dinamarca, Sud-àfrica o Austràlia són els mercats més receptius. Els països amb més consciència ambiental entenen millor aquest envàs, amb unes taxes de reciclatge molt superiors al vidre i una petjada de CO2 molt inferior. I són més tolerants als canvis per la seva menor tradició vinícola.El nostre mercat encara es resisteix a la llauna. Cavas Hill, ho va intentar el 2008 i va fracassar. “El mercat nacional encara no accepta el vi de llauna”, comenta, de. “Venem força Bag in Box, i tastem una campanya en càmpings amb els vins en llauna. No va funcionar. El nostre mercat no està preparat”., un altre dels grans de la distribució, no treballa aquests vins. A, tampoc hi trobareu ni una llauna. Sembla que, de moment, la venda només és a supermercats i grans superfícies.Per diverses raons. Perquè si pensem en vins joves (per al consum en un any), els seus avantatges són múltiples. Les llaunes són més sostenibles, més lleugeres (40% més que el vidre), i són ideals per a espais com platges, muntanyes, festivals de música, trens, màquines de vending, oci nocturn... I perquè el consum de vi a l'Estat ha baixat durant molts anys i els nostres cellers (gairebé tots!) han après a exportar.Els “players” del vi en llauna com… venen sobretot en mercats internacionals. Parlen de conquerir un consumidor diferent, mil·lenial, amb moments de consum diferents. I parlen de vins fàcils, frescos i amb poca graduació., de, comenta que “des del 2021 hem superat el milió de llaunes de vi”., de, assegura que “el primer semestre del 2022 hem crescut un 225% respecte a tot el 2021”.ven la seva llaunaal mercat belga. I aposten fort per formats disruptius i “ready to drink” per a generacions més joves. Aviat veurem llaunes amb la seva marcaal nostre mercat. “És la nostra responsabilitat innovar i apropar-nos a les noves generacions, sorprendre els paladars joves, modernitzant la imatge de la nostra marca amb formats atrevits i sostenibles”, comentaexporta el 85% de les llaunes de vi de mínima intervenció a USA, Canadà, Austràlia, Suècia, Regne Unit…, cofundadora, preveu una producció inicial per al 2023 de 60.000 llaunes. "El mercat domèstic encara és molt reticent per prejudicis amb l'envàs, però quan proven el producte només veuen avantatges", comenta.Tots tenen una cosa clara, el competidor de la llauna no és l'ampolla de vi, igual que a la cervesa no competeixen llauna i vidre. Tampoc no és el consumidor tradicional de vi, el competidor és la cervesa, el refresc, i el repte és el consumidor més jove.