La sommelier Meritxell Falgueras denúncia els atacs que rep a les xarxes

Hoy sí soy capaz de denunciarlo y de decir basta ya. Muchas mujeres sufrimos acoso e insultos simplemente por expresarnos, vestirnos y comportarnos como queremos. Este no es el futuro que quiero para mis hijos. Gracias por el apoyo, por compartir y por denunciar. Os quiero. ❤️ pic.twitter.com/yBhxeHBEqy — Meritxell Falgueras (@winesandthecity) October 1, 2021

La darrera setmana la sommelier i comunicadora del vi Meritxell Falgueras ha rebut mostres de suport a les xarxes davant els insults rebuts darrerament. "Avui sí que sic capaç de denunciar-ho i de dir prou”, comentava visiblement afectada en un vídeo. I seguia dient que "moltes dones patim assetjament i insults simplement per expressar-nos, vestir-nos i comportar-nos com volem. Aquest no és el futur que vull per als meus fills. Gràcies pel suport, per compartir i per denunciar. Us estimo".La sommelier es queixa, entre d'altres, d'un article de Miquel Bonet a catalunyadiari.com on fa una crítica al programa de TV3 Joc de cartes. "Almenys no van treure Meritxell Falgueras, que és el recurs característic quan volen fer coses de divulgació vinícola per a subnormals", etziba Bonet.