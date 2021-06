Els artífexs del vermut "Caràcter" en un moment de la presentació

Tres Cadires, una petita cooperativa de treball sense ànim de lucre d’Arbeca, acaba de treure al mercat un vermut totalment ecològic -el primer a comercialitzar-se al territori català-, tant pel vi que porta (de la cooperativa l'Olivera) com per les plantes i les olives.Airy Gras, etnobotànica del projecte, explica que "la meva participació com a biòloga especialitzada en etnobotànica ha estat escollir les plantes en funció de dos criteris:a".El vermut porta tres espècies diferents d’artemísies, que aporten amargor, l’espernallac, la rosella, la sajolida, el te de roca o el timó aporten el caràcter al vermut i el punt dolç li aporten els fruits de marge., comenta l'Airy. L'oliva, a part de reflexos verdosos al color, aporta estructura i cos en boca. Com que ponent no és terra de cítrics -molt típics en els vermuts-, han estat substituîts per plantes com la tarongina i la marialluïsa.Per Paco López, d’Àlquia Produccions Enològiques, artífexs de la recepta a partir de les indicacions d’Airy Gras, ". Però això ha sigut un repte molt interessant, concretat en trobar la forma d’incorporar la textura i l’amargor de les olives arbequines, les diferents artemísies de la zona, la dolçor de fruits silvestres com les cireres de pastor i els gavarrons, i el perfil floral i especiat mitjançant flors, herbes i arrels que donen el color i el caràcter a les terres de Ponent.”Andreu Culleré, cap de producció de Tres Cadires i artesà del vermut Caràcter, explica que per ell és "l'essència de ponent dins d'una ampolla",, prossegueix. "Algunes plantes, impossibles de trobar, ens van impulsar a inscriure’ns al CCPAE com a recol·lectors silvestres, aprofitant camps certificats de persones properes. Finalment vam poder doncs macerar tot plegat al nostre obrador, amb vi de la cooperativa l’Olivera -el Blanc de Serè-, i fortificar-ho i edulcorar-ho posteriorment. La producció final de".El “Caràcter” de Ponent és per tant el seu paisatge, les seves plantes, la seva vinya, però també la seva gent i la passió pel tros, els caragols i, a partir d’ara, també el vermut. El vermut surt al mercat a un preu d'uns 15 euros l'ampolla de 75 cl.