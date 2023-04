​A quina temperatura hem de beure els vins?

A quina temperatura hem de servir els vins?

Les temperatures de servei dels vins són determinants perquè desenvolupin tot el seu potencial. El vi més car, guardat en excel·lents condicions, pot resultar desagradable si el prenem a una temperatura poc correcta.Contràriament al que es creu, una temperatura més elevada ajudarà, en termes generals, a apreciar les aromes. A més, augmenta la percepció dels sucres, dels àcids i dels alcohols.Per contra, el salat, l’amarg i la sensació d’astringència són majors a temperatures més baixes. Un vi blanc molt àcid, per exemple, resulta desagradable als 18ºC, és acceptable amb 14ºC i proporciona una sensació de frescor a 10ºC.El mitjà més adequat per refredar el vi és la clàssica glaçonera amb gel i aigua, també si es tracta de negres. Si disposeu de poc temps, una mica de sal a l'aigua refredarà més de pressa els vins. Compte amb els vins negres a "temperatura ambient", ja que aquesta sovint és massa elevada.Podem seguir aquest esquema (molt genèric) per escollir les temperatures de servei:- ​Escumosos joves: 6ºC- Escumosos amb llargues criances (caves grans reserves): 8º-10ºC- Dolços joves: 6ºC- Dolços amb criança o amb elaboracions especials: 8º-10ºC- Blancs joves: 6º-8ºC- Blancs fermentats i/o criats en fusta o amb elaboracions especials: 8º-10ºC fins arribar a 12ºC en casos especials.- Negres joves i de maceració carbònica: 14ºC- Negres amb criança: 16ºC- Negres amb llargues criances (reserves, grans reserves): 16º-18ºC