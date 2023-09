L'Ajuntament de Berga demanarà a la Generalitat que inclogui el vial d'accés directe a la C‑16 a l'estació de busos

na cosa és la campanya i l'altra és el treball diari" i per això "la idea és treballar-ho amb tots els grups, creguin més o menys amb el projecte", i amb l'esperança que, finalment, trobin entesa unànime al consistori per fer la demanda a la Generalitat. I és que, tot i insistir que "la via d'accés que s'ha definit ara també és bona", l'alcalde assevera que el vial "donaria gran solució entrada sortida als busos".



Mesos de feina al davant

L'demanarà a la Generalitat que inclogui elde la ciutat. Així ho han confirmat l'alcalde de Berga,, i el regidor d'Urbanisme,, que s'han mostrat convençuts que la resta de grups municipals s'uniran a la petició. De fet, confien que aquesta solució urbanística tambéa bona part del veïnat que actualment s'oposa a la ubicació d'aquest equipament a la Rasa dels Molins."Amb tots els grups municipals que s'hi vulguin sumar,", ha declarat Sànchez, que ha apuntat que "". En aquest sentit, la primera elucubració de l'equip de govern, tenint en compte les declaracions i posicionaments emesos per les diferents formacions durant la darrera campanya electoral,. Cal recordar que, precisament Junts per Berga, condicionava el sí a l'emplaçament escollit precisament a una alternativa d'accés que l'actualment prevista, pel carrer Pere III: "", assenyalava el portaveu de Junts i alcaldable els darrers comicis,El dubte de l'equip de govern vola sobre els grups del, dels quals els segons s'han manifestat clarament en contra d'aquesta ubicació des que es van constituir i donar a conèixer. D'altra banda, Sànchez valora que "el PSC que no ha acabat de mullar-se". Sigui com sigui, l'alcalde emfatitza que "uParal·lelament, des del consistori també creuen que el fetajudaria a convèncer bona part dels veïns i veïnes de la zona que s'oposen al projecte. "Estem convençuts que si hi hagués el vial sud,", ha valorat Sànchez, que ha reivindicat novament que "el lloc de l'estació és allà". Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme ha puntualitzat que "hi ha gent que no canviarà d'opinió i és legítim", tot manifestant que "com que hi ha gent en contra hem de fer que".Actualment, l'Ajuntament de Berga té sobre la taula el projecte que els va fer arribar elel darrer mes d'abril, el qual van compartir amb totes les formacions que es presentaven a les municipals del maig. Pròximament, el Govern licitarà la, en la qual el consistori. Un cop hi hagi un document tancat, la Generalitat l'haurà d'aprovar.Serà en aquest punt que la pilota passarà a la teulada de l'Ajuntament, ja que hauran de donar elon s'ha d'ubicar l'estació. Aquí sorgeix la primera dificultat, i és que. Sànchez i Serra esperen que el treball conjunt per reivindicar el vial pugui servir per teixir un acord també per a la cessió i, de manera subsidiària,d'estació d'autobusos.En tot cas, i malgrat que tant el primer com el segon pas puguin suposar, l'equip de govern remarca que és vital que l'equipament quedi aprovat i, si pot ser adjudicat,, per tal d'evitar que, sigui qui sigui que ocupi el pròxim Govern,del vigent que puguin tornar a enviar al fons d'un calaix l'estació de busos de Berga.Amb tot, des de l'Ajuntament de Berga són conscients que la negociació pel vial, ja que amb un projecte que ja frega els, "el que hem vist fins ara és que", segons el regidor.