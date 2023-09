La Cuina del Bolet incorpora enguany una oferta de sopars amb maridatge

"No hi ha bolets"



Part del patrimoni de la comarca

Del 15 de setembre al 15 de novembre es durà a terme la campanya de la. Enguany, l'edició suma tres restaurants més fins a un total de 16 i incorpora una. "La Cuina del Bolet és una de les campanyes més importants que fem des d'Hostaleria i Turisme del Berguedà", ha apuntat la presidenta de l'associació,, que ha reconegut quepel fet que "no hi ha bolets".La Cuina del Bolet és una campanya que impulsa aquest producte als restaurants de la comarca mitjançant l'elaboració d'uni que dona el protagonisme total als bolets. Així, amb plats des dels entrants i fins a les postres, el client podrà conèixer noves formes de preparar-los. Els preus dels menús oscil·len entrei es podran gaudir a(Bagà);(Berga);(Castellar de n'Hug);(Castellar del Riu);(Guardiola de Berguedà);(La Pobla de Lillet);(L'Espunyola);(Puig-reig);(Saldes); i(Vilada).Una de les novetats d'enguany és que, seguint el fil de la darrera campanya de la Cuina de la tòfona i la caça, s'ha previst oferir. "Aquesta iniciativa va tenir molt bona resposta", assevera Culell, que explica que l'objectiu és poder"més enllà del cap de setmana", ja que aquests menús se serviran només els dijous. En concret, elsparticipants serviran un menú degustació de 35 euros acompanyats de diferents vins de la DO Pla de Bages. A la ruta dels sopars maridats hi participaran(Berga),(Castellar del Riu),(Puig-reig),(Berga),(Bagà),(L'Espunyola) i(Castellar del Riu).Ara bé, tots aquests plats s'hauran de preparar amb els bolets que els restaurantso adquirir-los d'altres mercats, pel fet que a la comarca encara no hi ha rastre de bolets. "No tenim ganes d'amagar res:", ha declarat la presidenta d'Hostaleria i Turisme, que s'ha mostrat esperançada perquèi això pugui donar inici a la temporada.Sigui com sigui, la presidenta emfatitza que aquest context ha servit als restaurants per "", i per implementar mètodes com les conserves, encurtir o congelar per tal de "garantir que". Una lectura amb la qual han coincidit els altres restauradors presents en la presentació, com, de La Cabana, que ha apuntat que "tenim ganes de transformar els nostres plats amb imaginació". Amb tot, Culell no descarta que "veient la tendència climàtica,".En la roda de premsa també hi ha participaten representació de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, qui ha reivindicat el valor de la tardor, els bolets i la gastronomia que en resulta com a part "". A més, també ha posat en relleu que "el bolet marca laa la nostra comarca". Per tot això, Prat ha compartit que "cal ser més estratègics" en l'oferta de cara al visitant, als quals ha convidat a sumar-se i gaudir de la campanya. "Al Berguedà tenim coses molt bones i ens les hem de creure", ha refermat en aquesta línia, de Les Alzines Càtering.De fet, aquest mateix any ja es posa en evidència aquesta voluntat per unificar l'oferta a través delal Berguedà, al qual s'hi han sumat la Pobla de Lillet, Vilada, Guardiola de Berguedà i Cal Rosal. "Hem d'aconseguir donar una imatge de comarca unida", ha destacat Culell, que ha exposat que "les fires i els mercats també ens donen força als restaurants". "", ha valorat la presidenta, tot sentenciant que "".