Berga engega el desplegament del cubell multiproducte a la ciutat

El Barri Vell, pel final

Els nous cubells multiproducte per la recollida porta a porta, a Berga Foto: Lídia López



Estalvi anual de 90.000 euros

El Berguedà unifica la recollida del porta a porta amb laa la seva capital. El(CCB), ens encarregat de la gestió dels residus a la comarca i de liderar el sistema porta a porta, amb la col·laboració de l', han decidit fer el pas d'afegir un segon cubell a la ciutat. I és que Berga éson les fraccions de residus, paper i envasos"Els nous cubells ens permetran", ha valorat el conseller de Residus del CCB,, que ha puntualitzat que el desplegament a Berga es farà, per tal d'anar avaluant el sistema i fer modificacions, si s'escau. "No és una prova pilot perquè ja existeix a la resta de la comarca i", ha incidit.La primera fase per a la implantació del cubell multiproducte a Berga arrenca el pròxim. En concret, engegarà en els cinc barris perifèrics de la ciutat:. Els veïns i veïnes d'aquestes zones rebran unaper conèixer el detall de la posada en marxa del sistema, així com dels dies i hores que podran anar a recollir el seu bujol. El repartiment serà els dies, i el, ali al. L'horari de funcionament pels dos punts serà de 10.00 a 13.00, i de 16.00 a 19.00 hores.Així mateix, per tal de resoldre els possibles dubtes, consistori i Consell han convocat dues, ela les 19.00 hores, al. En aquest sentit, les dues administracions implicades ja han informat lessobre aquest canvi del servei de recollida de residus, en una reunió celebrada ahir al vespre. "", ha emfatitzat l'alcalde de Berga,Inicialment,, a mesura que el cubell multiproducte es desplega per la ciutat. Fins a mitjan novembre, l'ús del nou bujol estarà restringit en els cinc primers barris ja esmentats, i serà a partir d'aleshores que. D'aquesta manera, i malgrat que no hi hagi cap calendari tancat en aquests moments, la voluntat és que el nou sistema estigui implementatL'última zona on farà arribada és la que tant el Consell com l'Ajuntament consideren la més sensible:. "És el que ens provoca més dubtes", ha reconegut el conseller, que ha exposat que "hem de continuar estudiant la seva casuística, per". "Volem estar segurs que el nou cubell", ha remarcat.En aquest sentit, Calderer ha compartit que, d'entrada,que agrupin diferents cubells en un punt (com els penjadors que s'han col·locat en alguns municipis catalans on s'aplica el porta a porta). En tot cas, el conseller ha incidit que "buscarem el millor sistema pel Barri Vell".Cal recordar que, en el moment de la posada en marxa del porta a porta, el que va fer desistir en l'ús de més cubells a Berga va ser precisament la casuística que. Ara, el CCB pren un altre camí motivat per. Sobre el primer, Calderer ha detallat que el canvi a un cubell multiproducte permetrà(325.000 de grises i 870.000 de grogues cada any). Sànchez ha destacat les facilitats que l'ús de bujols atorga de cara a l'provocades per les bosses d'envasos i l'obertura i espargida d'aquests residus per part dels animals.Ara bé, el més notable és l'econòmic, i és que. De fet, malgrat que l'ens comarcal es fa càrrec del primer cubell multiproducte per a tots els domicilis de Berga (l'entrega serà gratuïta),, ja que la compra ha tingut un valor de 87.000 euros. I, un cop els veïns i veïnes rebin el seu cubell, ja no se'ls farà entrega de cap més bossa, i(el paper pot anar directament al bujol).Finalment, Sànchez ha posat en relleu com a benefici el fet que el nou sistema evitarà als residents de Berga elsdel porta a porta per rebre les seves bosses. De fet, la supressió dels punts d'atenció fix del servei permetran als seus responsables engegar una "tasca de carrer", que segons l'alcalde pot incidir a(per exemple, cubells al carrer a deshores) a través de la pedagogia.