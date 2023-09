L'Ajuntament de Berga treballa en una reformulació de les seves fires

Donar més entitat a les fires

"Estem en un procés de repensar totes les fires que es fan durant l'any a Berga". Amb aquestes paraules, la regidora de Comerç i Promoció econòmica de l', ha compartit amb els mitjans, en el marc de la presentació de la Fira de Santa Tecla, la tasca que està desenvolupant l'equip de govern i els tècnics de la casa per. I és que, segons assevera la regidora, els darrers anys hi ha hagut una pèrdua de l'interès dels expositors en formar part dels diferents certàmens."Hem d'aconseguir espais que lliguin la tradició amb l'actualitat", incideix Altarriba, que argumenta que aquest desencantament es dona pel fet que "", pel fet que tot això ara es pot aconseguir "amb un sol clic i de forma immediata".Per aquest motiu, el consistori es troba en un "moment de reflexió per decidir com encarem les fires a partir d'ara", tenint en compte el testimoni de diferents actors implicats com agents comercials, empresaris i botiguers. "", emfatitza Altarriba.La primera acció que s'ha implementat enguany, tant per la Fira de Maig com per la de Santa Tecla ha estat la de "a les fires per si mateixes". Aquesta no és un objectiu complert, sinó en desenvolupament, amb la finalitat "". I és que, segons la regidora, una de les problemàtiques principals dels últims anys és que els potencials expositors, tant aquells que han estat sempre presents com els que podrien arribar nous,. "Les xifres encara són bones, però hem d'aconseguir que hi hagi més necessitat de venir", referma.En definitiva, tècnics i regidors de les àrees implicades treballen per "perquè siguin més atractives", afavorint no només la presència d'expositors sinó també de visitants. En aquest sentit, Altarriba detalla que per la present Fira de Santa Tecla s'ha apostat per "", assegurant que la distribució i fil conductor del certamen es veurà "més endreçat".Així mateix, i més centrats en la diversificació de l'oferta adherida a les fires, tant pel maig com ara s'ha tirat endavant unel vespre de dissabte, que ajudi a reforçar justament la imatge plural de les fires de la capital.