El Berguedà s'uneix per celebrar conjuntament el Correllengua 2023

El Correllengua del Berguedà torna amb més força que mai! pic.twitter.com/vPuChKbEv7 — Correllengua Berguedà (@Correllenguabg) September 5, 2023

Llengua, cultura i llibertat

Elfa pinya enguany per celebrar, de forma unitària, el. Un grup d'entitats, ajuntament i persones a títol personal s'han agrupat per fer realitat una agenda d'actes conjunta amb activitats diversesque tenen per finalitat "la difusió de l'ús social de la llengua catalana i demostrar la vitalitat de la cultura catalana". Així ho ha compartit la portaveu de l'organització del, qui ha avançat que la proposta d'enguany "consta d'un seguit d'activitats lúdiques, pedagògiques i reivindicatives: des de xerrades i taules rodones, a actes gastronòmics, concerts i cercaviles".enceta la programació aquest dissabte, 9 de setembre, acollint la. També engegarà l'elaboració d'un. La jornada continuarà amb un sopar de foodtrucks i les actuacions de, i. Les activitats tindran lloc a la pista poliesportiva d'Olvan. El calendari del Correllengua 2023 continuarà el 16 i 17 de setembre a; el 12 d'octubre a; el 20 d'octubre a; el 21 d'octubre a; el 22 d'octubre a; el 27, 28 i 29 d'octubre a; el 29 d'octubre a; i l'1 de novembre aLa principal novetat d'enguany és justament que la propostaentre els diferents municipis.de fa 15 anys, l'any 2008, quan Olvan, la Pobla de Lillet, Gironella i Berga van fer un cartell conjunt. De fet, la continuïtat dels Correllengues a la comarcai, Berga, que és el municipi que més n'ha programat els darrers anys, no ho ha fet tots els anys. "La idea, més enllà d'ajudar-nos tots els municipis, és mostrar com a comarca", ha declarat la portaveu, que ha emfatitzat que "volem mostrar que els habitants tenim interès per vetllar pel català, que és una llengua viva i que lluitem per la nostra cultura".A més, Tor confia que la iniciativa d'aquest 2023 servirà per "" i, així, poder revifar de l'estat esmorteït que es troba el teixit d'acció per la defensa de la identitat catalana. "Les iniciatives més vinculades als caus independentistes van quedar debilitades perquè la gent es va bolcar molt en tot el que implicaven les convocatòries que penjaven del procés", ha coincidit al respecte l'alcalde d'Olvan,, que ha valorat que les iniciatives locals "s'havien abandonat una mica i ara és el moment de". "És en moments que, políticament, la cosa està tocada que la població aguanta el pal d'alguna manera. I n'és un reflex la gent que ha decidit ser-hi voluntàriament", ha reflexionat Prat.Amb tot, des de l'organització berguedana del Correllengua estan esperançats que la unitat de la convocatòria d'enguanyEn l'àmbit nacional, l'edició del Correllengua 2023 correspon a la 26a. És dirigit per la(CAL) i, enguany, la personalitat a la qual es ret homenatge és el poeta, dramaturg i artista. La CAL ha elaborat un Dossier per a les Escoles i una Guia del Correllengua plena de recursos pels organitzadors del Correllengua. També ha posat a l'abast de tothom el cartell, l'exposició i el manifest, que enguany ha estat elaborat per l'actriu. En aquest sentit, els tres eixos sobre els quals s'alcen les propostes d'aquest 2023 són la Llengua, la Cultura i la Llibertat.Paral·lelament, l'edició del 2023 incorpora unque s'adreça a totes les escoles i instituts de la comarca. Aquesta iniciativa s'ha fet realitat juntament ambbusca fomentar la participació activa dels joves en la celebració i promoció de la llengua catalana, així com en l’estudi i comprensió de l’obra de Joan Brossa.