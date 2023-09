Un veí de Berga impulsa una protesta contra el canvi de nom de l'Hospital

Comencem a implementar progressivament la nova imatge corporativa de l'#HospitaldeBerga i deixem enrere la nomenclatura tradicional d’Hospital Sant Bernabé.

Amb 2 nous colors que representen l'entorn natural del Berguedà (verd) i l'aigua dels rius (blau)#logotip #renovació

és un veí de Berga que ha promogut i organitzat una concentració aquest dissabte,, per protestar pel canvi de nom de l'Hospital. Es tracta d'una iniciativa sorgida del debat en una pàgina pública de la xarxa social Facebook arran que es donés a conèixer la voluntat de deixar enrere l'actual nom. I és que, des de fa uns mesos, l'empresa pública, responsable de la gestió del centre, està duent els passos per, incloent-hi el canvi de nomenclatura. Així, l'Hospital abandonarà el nom deper anomenar-se simplementEl principal argument de l'impulsor són els "", adduint la "defensa de la història i la memòria berguedana". I és que, per a Massana, eliminant la denominació de Sant Bernabé "". Així mateix, aquest veí, que es declara un apassionat per la història, assevera que ha investigat al voltant de la nomenclatura del centre hospitalari assegurant que, mentre que els diferents governs han implementat canvis de noms en carrers i places de la ciutat al llarg dels anys, "". "Si s'esborren del mapa els trets identitaris no anirem bé", sentencia.D'aquesta manera, i amb l'ànim d'oferir "" en la seva protesta, Massana comptarà el dissabte amb el suport de diferentsque l'ajudin a defensar la nomenclatura encara visible a la façana de l'Hospital, com és el cas d'. "Volem fer soroll, però fer-ho ben fet", apunta, en referència "al repàs cronològic del centre i la seva història" que faran pública en la trobada.Més enllà d'aquest aspecte històric, el promotor també avança que la concentració servirà a la vegada per alçar la veu "", sigui des del govern de la Generalitat, de l'Ajuntament de Berga com del Consell Comarcal del Berguedà. "", lamenta Massana. Val a dir que un dels grups municipals al consistori de la capital berguedana,, va fer una publicació a les xarxes socials apostant per. "Defensem Berga i el seu passat!", reclamaven.Amb tot, Massana espera que una cinquantena de persones participi de la concentració, que tindrà lloc a laa partir de lesdel dissabte, per demanar que aquesta decisió pugui ser consensuada amb la ciutadania. "", insta aquest veí a la direcció de l'Hospital.Per la seva banda, l'Hospital de Berga ha fet avui una publicació a les xarxes socials on detallen que "comencem a implementar progressivament lade l'Hospital de Berga i", tot explicant la motivació dels dos colors que pren la seva imatge:, representant "l'entorn natural del Berguedà";, per l'aigua dels rius.