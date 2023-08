Els Castellers de Berga volen comprar l'antic Cinema Catalunya en un termini de sis anys

Crida a l'Ajuntament de Berga

Elstenen una nova realitat contractual respecte l'antic Cinema Catalunya de Berga, local que des del 2016 és la casa de l'entitat i ha acollit l'activitat de la colla. En concret, el darrer mes de juliol, i després de mig any de negociació amb la propietat, els Castellers van signar un nouper un període de 10 anys, si bé tenen la voluntat de poder. Ara bé, més enllà de resoldre la qüestió del finançament, l'entitat també necessita l'acció de l'Ajuntament de Berga per tal de posar al dia unade fa vora 20 anys que afecta precisament aquest immoble.Així ho ha explicat a la premsa el president dels Castellers de Berga,, que ha declarat que "ens hem acabat sentint molt nostre aquest local, però a l'hora de la veritat,". Per aquest motiu, la junta ha fet els passos escaients per començar a posar remei a aquest "futur incert" en el qual es trobaven, estant al setè any d'un contracte de lloguer de 10 anys. La finalitat, doncs, és que totes les inversions que el grup ha estat fent en aquest espai puguin ser "".D'aquesta manera, l'entitat ha aprofitat la nova predisposició de la propietat de vendre's el local signant un. La fórmula establerta és que, al llarg dels sis primers anys, el(600 euros) es destinarà a la futura compra de l'espai. El setè i el vuitè any, aquest tant per cent es reduirà al 60% i, els dos darrers anys, serà del 40%. En tot cas,. És per aquest motiu que els Castellers estan decidits a poder optar a l'adquisició de l'antic Cinema Catalunya en aquests sis anys.Per tal d'obtenir el finançament necessari, la colla vol incrementar "de manera important" la seva, que en aquests moments és d'uns 260 socis. Així mateix, també volenque celebren, les quals els serveixen per recaptar fons i "fer coixí". Sigui com sigui, l'entitat assenyala que. "Sense aquest pas, serà complicat", reconeix el tresorer dels Castellers de Berga,, que ha apuntat que amb un ajut del 50 o el 60% també "ho veiem factible".La junta ja ha definit els passos i línies d'acció per tal de fer realitat aquesta futura compra, però hi ha un dels requisits que sobresurt de les seves capacitats i. I és que, entre les accions previstes en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat el 2005,. Aquesta actuació va quedar aturada per la impugnació d'alguns veïns de la zona i, sense que s'hagi fet cap moviment administratiu al respecte,Sigui com sigui,i, per aquest motiu, els Castellers demanen a l'Ajuntament que, o bé redacti un nou POUM, que elabori un Pla de Millora Urbana específica per aquest emplaçament, o que defineixi un Pla d'Usos de l'espai. En definitiva,per tal d'optar a aquestes fonts de finançament.", assevera el tresorer, mentre que el president avança que "començarem a pressionar més del que hem fet fins ara perquè". En aquest sentit, des dels Castellers de Berga, que asseguren que ja han mantingut trobades amb el consistori per plantejar-los aquestes qüestions, indiquen que "si hi ha bona voluntat, predisposició, i es treballa,".