Gironella estrenarà una imatge festiva i popular dedicada als vilatans per donar solemnitat a les festes locals

Una posada en escena de nivell

La regidoria de Cultura de l', conjuntament amb un grup de persones de la vila, han promogut la construcció de la. Es tracta d'una imatge relacionada amb la vila, que antigament existien i acostumaven a sortir alsi solien ser imatges relacionades amb els quatre evangelis protectors. Per això, en el costumari popular i festiu de Catalunya existeixen les, els, lesi elsLes principals ciutats i viles de Catalunya compten amb aquest tipus d'imatges o bèsties, sovint centenàries, recuperades o de nova creació. Aquest és el cas de Gironella, que el grup de voluntaris i la regidoria de Cultura han volguti que creuen que despertarà solemnitat a les. Els treballs van començar fa sis mesos, amb l'encàrrec de la construcció de la imatge al taller d'una de les persones més joves i amb més talent del país, assenyala el consistori,, que té el seu taller aReig ha destacat que per crear la figura s'ha basat en, des del model de fang fins a la pintura. És a dir, que serà una obra amb un acabat minuciós amb una escultura imponent i solemne, que n'embellirà el resultat final: ", i la mirada d'aquesta n'és un clar exemple", ha afegit l'artista. Així mateix, la imatge és coronada, i durà una corona feta per un taller de. Serà una corona amb pedreria de vidre tallat i banyada d'or, la mateixa de l'escut de Gironella.Així mateix, la figura tindrà la seva música i coreografia pròpia. Per la música s'ha comptat amb el compositor berguedà, que ha creat una música expressament des de zero combinant alguns breus fragments dels goigs de Sant Roc i Sant Marc. La peça musical ha estat enregistrada pels membres berguedans de la, que seran els mateixos encarregats de tocar-la el dia 16 d'agost en sortir d'ofici. Pel que fa a la coreografia, ha estat creada per membres deli el grup de voluntaris que s'ha creat per iniciar aquesta figura.L'Ajuntament avança que la imatge es dotarà d'un protocol per aen casos molt excepcionals. Ara bé, el seu objectiu principal serà sortir sempre per Sant Roc i per Sant Marc, i també s'està explorant la possibilitat que ho pugui fer per laLa presentació de la imatge obrirà els actes de Sant Roc 2023. Serà ela les 22.00 hores, a la plaça de l'Església, on a través d'un espectacle creat per l'ocasió, la imatge es descobrirà. L'acte comptarà amb eli la seva banda musical de padrins del bateig. A més, també es comptarà amb la presència delsi al finalitzar es farà una petita cercavila pel nucli històric.El regidor de Cultura,, declara que "de tot plegat: des de poder convèncer a un grup de persones que calia que Gironella tingués una imatge de protocol fins a poder visitar diversos moments constructius de la imatge". "Crec que la imatge sorprendrà i, a poc a poc, els vilatans", emfatitza el regidor.Finalment, el consistori anima tothom a descobrir, el dia 15, com serà la nova imatge de la vila. Mentrestant, des del nou perfil d'Instagram @fmgironella ja fa dies que es van donant petites pistes de què pot ser la nova imatge.