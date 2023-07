Les obres al vial d'accés a les noves urgències de l'Hospital de Berga s'encareixen 100.000 euros

La modificació del talús, l'acció que més engreixa el pressupost

L'ha vist incrementar "considerablement" la factura per a condicionar els accessos a la nova àrea d'urgències de l'que des del Departament de Salut continuen desenvolupant . Així s'hi ha referit el regidor d'Urbanisme,, en una compareixença amb els mitjans aquest migdia, on ha exposat que el cost de les obres s'enfila fins als. És a dir,Per fer-hi front, el consistori porta aquest dilluns al vespre al ple, en una sessió extraordinària, unad'enguany, destinant a l'arranjament del vial d'accés de les noves urgències una partida, justament per valor de 100.000 euros, prevista per començar a actuar en la futura remodelació de la plaça de les Cols. ". Ho aparquem i reservem els diners per l'Hospital", ha declarat el regidor, que ha avançat que la intervenció que l'equip de govern vol implementar en aquest indret es lligarà amb l'actuació que es vol desenvolupar aldurant la legislatura actual.Amb aquest moviment quedarà sufragada la totalitat del nou pressupost per a fer front a les obres d'accés al nou equipament de l'Hospital de Berga. Ara bé, cal recordar que, el mes d'abril, el(CCB). En el ple celebrat aquell mes, es va aprovar per unanimitat la modificació pressupostària de l'ens per afegir aquesta inversió -obtinguda a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona-, per valor de. Xifra que ara queda lluny dels 125.000 euros que representa la meitat del nou còmput.En tot cas, Serra assenyala que el consistori no ha fet cap petició al CCB respecte del nou càlcul dels treballs i, per tant, "". Amb tot, el regidor d'Urbanisme ha valorat que "nosaltres hem pogut fer el traspàs sacrificant una partida que estava inicialment prevista per una altra cosa. Si al Consell Comarcal estan en disposició de fer una cosa semblant, creiem que". Sigui com sigui, reiteren que "no subordinem, ni esperem, ni ens encallem" pel fet de poder rebre o no més diners per part del Consell, insistint que "hem de fer les obres".Pel que fa al detall d'actuacions que el projecte d'arranjament dels accessos a les futures urgències contempla, Serra ha apuntat que l'actuació que comporta més valor econòmic és la "" que se situa just al davant de l'equipament. En concret, el regidor explica que caldrà "esgarrapar un parell de metres del talús per donar". Així mateix, l'actuació també contempla "assegurar que no caiguin roques", en cas d'episodis de pluja intensa o similars.De fet, la situació "complicada" de les futures urgències -i en general, de tot el centre assistencial- també obliguen a actuar en dos punts més per. El primer ja s'havia estimat, tot i que el projecte final refà la idea inicial. Es tracta del final del vial, sense sortida, on actualment s'ubica una. Tenint en compte que hi han d'accedir diàriament ambulàncies es preveia retallar aquest element viari, però un cop s'han consultat tots els cossos d'emergències, s'ha vist més adient optar per unaEn la mateixa línia, s'ha observat que la primera rotonda d'accés a aquesta part del centre hospitalari, a la carretera de Ribes, també s'ha de "suavitzar el revolt" per. Finalment, altres accions que es desenvoluparan són l', la construcció d'unai unade la zona. "És un entorn complicat, però ja que ens hi posem, fem-ho bé", ha emfatitzat Serra.Per tot plegat, segons el regidor d'Urbanisme, està previst que l'actuació es pugui licitar i començar a fer realitat de cara al mes de una vegada hagin acabat les obres a l'edifici de les urgències . "Estem en contacte, tant amb l'Hospital de Berga com ambper lligar les obres i que siguin útils per a tothom", ha puntualitzat, afirmant que el gruix de la intervenció es podrà fer realitat mentre el centre hospitalari equipa la nova àrea d'urgències i enllesteix el trasllat definitiu. "Estem treballant dues administracions", ha recalcat Serra, que ha observat que "som l'obra subordinada, una intervenció petita que acompanya la primera", fent referència a la inversió deque s'està implementant a l'Hospital de Berga.