La falsa metgessa de l'Hospital de Berga no tenia formació en medicina: utilitzava fraudulentament el número de col·legiat d'un altre facultatiu

Laque durant set mesos ha treballat a l'àrea d'Urgències de l'no tenia titulació en medicina. Així ho ha conclòs el centre assistencial en el seu informe sobre l'afer i que han fet públic als mitjans aquest matí, on han detallat que la dona, que ja ha estat acomiadada definitivament, "". Així ho ha donat a conèixer la gerent de l'Hospital de Berga,, acompanyada del director assistencial del centre,, i la responsable jurídica,. A més, també han fet acte de presència la gerent de la, i la responsable de comunicació de la regió,La investigació interna respecte d'aquesta "" s'ha allargat una setmana, i es va iniciar el dijous, 13 de juliol, a primera hora. En aquell moment, la falsa metgessa havia de començar torn, però "se l'aparta de la seva feina i li retirem les credencials" mentre el centre feia les comprovacions escaients amb el. L'alarma s'havia encès el dimecres a la mitjanit,a la qual la fingida facultativa havia ofert els seus serveis. I és que, tal com va alertar aquesta empresa, "". D'aquesta manera, un cop s'evidencia el frau, s'obre l'expedient disciplinari.L'informe intern de l'Hospital de Berga s'ha centrat a revisar dues qüestions:que hagin pogut derivar de l'actuació de la falsa metgessa i elque s'havia seguit. En relació amb la contractació, el centre ha resolt que "hi ha hagut, en el sentit que no s'ha validat adequadament per part del Departament de Recursos Humans la informació facilitada per la seva contractació". D'aquesta manera, l'Hospital ha examinat els protocols de contractació del centre i, en comprovar que l'errada responia a una manca de contrastació de la documentació,. "No ha exercit bé de directiu responsable, de vetllar que els processos de contractació es facin amb la màxima cura i segueixin tots els protocols", ha emfatitzat Baraldés.D'altra banda, pel que fa a la tasca sanitària desenvolupada per la suposada facultativa, la gerent ha exposat que "", incidint que "podem donar garanties que s'ha donat una bona assistència gràcies alt que ha tingut durant els set mesos que ha estat treballant amb nosaltres". En concret, Baraldés ha fet referència al sistema d'acompanyament que té el centre de cara a l'adaptació dels professionals júnior o els nouvinguts al sistema català per tal de garantir un bon servei mentre la persona agafa experiència. Així mateix, l'informe estableix que, i que sempre van comptar amb la supervisió del cap d'urgències o d'un facultatiu sènior de l'àrea.En tot cas, des de l'Hospital han fet una revisió en primera persona de tots aquells casos dels quals es poguessin intuir males pràctiques,, si bé cap d'aquests usuaris ha posat de manifest una atenció deficient. "En cap moment hi va haver cap sospita de falla assistencial, justament perquè el protocol de supervisió ha funcionat", declara la gerent del centre berguedà. D'aquesta manera, des de l'Hospitalper part de la resta de treballadors del servei. "L'únic comentari dels companys és que la dona preguntava molt", ha puntualitzat Baraldés, que ha afegit que "".Amb tot, un cop tancat l'informe intern de l'Hospital de Berga i amb l'acomiadament, tant de la falsa metgessa com del responsable de personal,, ja que el centre ha denunciat els fets a la comissaria delsde Berga. En concret, s'acusa la dona d'intrusisme professional.