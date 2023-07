Ramon Caballé i Moisès Masanas es repartiran la presidència del Consell Comarcal del Berguedà

Esquerra Republicana, Junts, CUP i Més x Gironella han formalitzat l'acord per governar plegats el Consell Comarcal del Berguedà (CCB). En una roda de premsa conjunta celebrada al Claustre del Convent de Sant Francesc de Berga, quatre representants del pacte (un de cada formació) han donat el detall de la fórmula organitzativa que ha resultat de les negociacions, i que es resumeix en. D'altra banda, l', que també penja del Consell, compartirà la fórmula de presidència compartida.D'aquesta manera,durant el mandat 2023-27, mentre que. En concret, aquest divendres prendran la responsabilitat Caballé i Vall, el primer per donar continuïtat a la posició que ha ocupat aquest mandat un membre del mateix partit i el segon mantenint la seva actual ocupació, i que mantindran. És a dir, que el gener del 2025, seran Masanas i Prat els quins entomaran la primera línia d'ambdues institucions i fins al final del mandat, per tant,. Aquesta proporció de temps, segons han assenyalat, respon a un repartimentrebuts per part de cada formació.", ha posat en relleu Moisès Masanas, que ha emfatitzat la "generositat de tothom" a l'hora de fer realitat un govern que treballarà "de forma transversal" i que té la vocació de "transformar" l'administració. Per la seva banda, Ramon Caballé ha destacat els principals punts programàtics que conformen el document d'acord que basteix el futur govern comarcal, que compta amb accions comper tal que "des del Consell es pugui cobrir tècnicament els municipis que ho necessiten" i, així, "garantir l'eficiència dels serveis". El nou equip de govern també vol "" fent-los partícips de "les grans decisions de comarca" i, posant l'accent en la millora del sistema de recollida de residus, la millor gestió del cicle de l'aigua i l'avenç en la sobirania energètica.El pròxim govern comarcal treballarà pel, implementant la marca única de polígons, vetllant la comercialització del d'Olvan i millorant el de la Valldan., Caballé ha fet referència a noves línies d'acció especialment enfocades en la promoció de la salut i l'esport, així com la sostenibilitat del sector. I, també en la línia de la sostenibilitat, també s'han proposati la connectivitat del territori. En darrera instància, el quatripartit vetllarà per desenvolupar unesi que facin front als reptes de la comarca, com l'increment de l'edat de la seva població i la retenció dels joves i, finalment, s'ha proposatper tal que "sigui el millor braç executor de les polítiques econòmiques del Consell".Aquest darrer encàrrec el lideraran especialment Lluís Vall i Sebastià Prat, que compartiran la presidència de l'ens amb els mateixos terminis que s'han establert al Consell. "No hem entrat al fons, però hi ha un diagnòstic coincident respecte de l'Agència que és que", ha assenyalat Prat, mentre que Vall ha fet èmfasi en"destinant-hi dues persones de forma directa".