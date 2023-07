La CUP i ERC es tornen a aliar per governar plegats a Berga

Ivan Sànchez : Governació. Patrimoni i Museus. Comunicació. Patum.

La negociació al Consell, en paral·lel

per liderar la capital del Berguedà els quatre anys vinents. Les formacions han compartit la culminació d'una entesa que ja es va evidenciar durant la sessió d'investidura de l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez , amb el vot al candidat cupaire per part dels dos regidors republicans. Així, ambdós grups s'han repartit les àrees de govern entre els vuit regidors que els constitueixen després"Hem estat treballant diferents punts i tenim un acord en un seguit d'aspectes que són importants per la ciutat i que", ha començat explicant el cap de files d'ERC,, en una roda de premsa on també s'hi han sumat Ermínia Altarriba i Aleix Serra. Així, el republicà ha recordat que "ja vam dir, el dia del ple d'investidura, que ERC feia vot a la persona de l'Ivan Sànchez, però". "El que hem de fer ési així ho hem estat fent aquestes quatre setmanes", ha corroborat per la seva part l'alcalde, que ha destacat que l'entesa "no ha costat molt" pel fet que, segons Sànchez, "". "Serà una relació fructífera i que anirà bé", s'ha mostrat confiat.Així,, que s'haurà d'aprovar en un ple a inicis de la setmana vinent a tot tardar, ha quedat distribuït de la següent manera:Encara pel que fa a les carteres i la tasca a l'Ajuntament de Berga, i fent referència a la dedicació de cada regidor, Sànchez ha avançat que, en el mandat que ara s'inicia, "". Així, ha confirmat que "". En una línia similar, els quatre regidors presents en la roda de premsa han posat en relleu que hi ha regidories que s'entrellacen i que, al final, "" i deixant de banda les sigles del partit on militen. "", ha emfatitzat l'alcalde.Amb tot, Masanas ha fet una pinzellada sobre els objectius de treball que s'han pactat i que es començaran a treballar des de l'inici del nou govern, com és elamb la creació d'una figura de gerència que faci d'enllaç entre la part política dels regidors electes i els tècnics de la casa per tal que "l'estructura giri i no perdem oportunitats". També han coincidit eni continuar implementant accions per a lai la. A mitjà termini, també s'ha posat sobre la taula treballar respecte delsque hi ha a la ciutat.Preguntats pels mitjans, els dos caps de llista en les passades eleccions han confirmat que les negociacions per a la definició del futur Ajuntament de Berga s'han fetde les del Consell Comarcal del Berguedà, on s'està acabant de perfilar un acord a quatre bandes . "ni hi ha hagut vasos comunicants directes", ha recalcat Masanas, que ha afegit que "si ho haguéssim barrejat tot, podria haver estat un totum revolutum impossible de teixir". Per la seva banda, Sànchez ha declarat que "".Sigui com sigui, ambdós s'han mostrat esperançats perquè el gran acord a l'ens comarcal s'acabi produint, com una oportunitat per fer realitat "" per al cupaire, que també l'ha definit com "una gran notícia per la comarca". "El Sebas (Sebastià Prat) ho va dir molt bé el dijous:", ha refermat el republicà, que s'ha mostrat confiat que les quatre forces acabaran de tancar "els serrells pendents".En tot cas, i malgrat que tant la CUP com ERC puguin anar acompanyats de Junts i Més x Gironella al Consell Comarcal, entenen que això no suposa una invitació automàtica al grup deper esdevenir el tercer soci indispensable per. Així, l'alcalde insisteix que "com va sortir a les urnes,", i que amb aquesta vocació, s'asseuran amb Junts, però també amb el PSC i Berga Grup Independent. "", ha sentenciat.